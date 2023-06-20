Tatil beldesinde vahşice öldürülen genç kadınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Yunanistan, Türk turistlerin de yoğun olarak gittiği Kos adasında yaşanan vahşi cinayeti konuşuyor...

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’ın turistik adası Kos’ta (İstanköy) yaşanan korkunç cinayet ülke gündemine damga vurmanın yanı sıra Polonya-Yunanistan hattında da tansiyonu yükseltti.

Geçen hafta kaybolduğu polise bildirilen ve günlerdir kayıp olan 27 yaşındaki Anastazja Rubinska, bölgedeki yoğun arama-kurtarma çalışmaları sonucunda korkunç bir halde bulunmuştu. Yarı çıplak vaziyette ve çalı ve çöp torbalarının arasında gizlenen cansız bedeni bulunan Polonya vatandaşının boynunda morluk ve izler tespit edilmiş, yetkililer ölüm sebebi olarak boğulmayı öne sürmüşlerdi.

Soruşturma devam ederken adada yaşayan ve cesedin 1 kilometre yakınındaki bir evde yaşayan Bangladeşli bir adam gözaltına alındı. Bangladeşli Salahuddin S. isimli adam suçunu itiraf etmezken, sorguda söyledikleri de açıklandı.

“HAŞHAŞ VERMEK İÇİN EVE GİTTİK ORADA İLİŞKİ YAŞADIK”

Yunan medyasında yer alan haberlerde Salahuddin S. genç kadınla cinsel ilişkiye girdiğini fakat bunun isteği dışında olmadığını belirtti. Sorgu sırasında konuşan Salahuddin S.’nin ifadelerini de ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini ortaya çıkardı.

Kathimerini’deki haberde Salahuddin S.’nin polislere, “O gün ona haşhaş vermek için evime geldik. Burada onun rızası olarak cinsel ilişkiye girdik. Daha sonra partnerinin onu alacağını söyledi ve oraya gitti” dediği aktarıldı. Salahuddin S.’nin sözlerini soruşturan polis o zaman zarfı içerisinde o bölgede genç kadının hiçbir zaman görülmediğini aktardı. Yunan medyası, polisin ele geçirdiği kamera kayıtlarında Salahuddin S. ile Rubinska’nın birlikte eve girdiği görülürken genç kadının görüntülerde evden hiçbir zaman çıkmadığı belirtildi.

CANSIZ BEDENİ ÇOK KÖTÜ DURUMDA

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, genç kadının cansız bedeninin çok hırpalanmış ve kötü durumda olduğunu aktardı.

Otopsi raporunda genç kadının ölüm sebebi olarak boğulma olduğu aktarılırken, bunun çıplak elle mi yapıldığı yoksa ip veya halat gibi bir cisimle mi yapıldığı ise tespit edilemedi.

Laboratuvar testlerinden ve parmak izi örneklerinden çıkacak sonucun beklendiği belirtilirken uzmanlar incelemelerini derinleştirdiklerini duyurdu.

CESET TAŞINDI MI?

Öte yandan Kos’ta gerçekleşen bu vahşi cinayet sonrasında soruşturmada yeni sorular ortaya çıktı… Kos Belediyesi Sivil Koruma Başkan Yardımcısı Stamatis Kambourakis, ekipleriyle birlikte genç kadının bulunduğu yeri iki kere incelediklerini ve o dönemde cesedi bulamadıklarını söyledi.

Yunan medyasına konulan Kambourakis, “Biz orayı iki kere inceledik ve orada genç kadının bedenini bulamadık. Bu sebeple birinin ya da birilerinin onu cumartesi gecesi oraya taşıdığından şüpheleniyoruz. Bu durum çok garip. Eğitimli köpekler de incelemelere katılıyor. Eğer orada bir koku bulsalardı tespit edebilirlerdi. Kalabalığa kalmamak için muhtemelen gece vakti onu taşıdılar” dedi.

AİLESİ: BANGLADEŞLİ KİMSEYİ TANIMIYORUZ

Acı haberi alan genç kadının ailesi de önceki gün Kos’a geldi ve açıklamalarda bulundu. Proto Thema’ya konuşan genç kadının ailesi, “Ben ya da aileden hiç kimse Anastazja’nın Bangladeşli bir arkadaşı olduğunu bilmiyoruz. Bize hiç bahsetmedi, onu tanımıyoruz” dedi.

Polis, gözaltına alınan Bangladeşlinin yanı sıra Pakistanlı bir kişinin de şüpheliler arasında olduğunu aktardı.

SALDIRGAN ÜLKEDEN KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Yunan medyası da hem kadının hem de zanlının son görüntülerini kamuoyu ile paylaştı. Genç kadının kaybolmasından iki gün sonra, 14 Haziran'da çekilen görüntülerde 32 yaşındaki Bangladeşli bisikletle Marmai bölgesindeki bir markete giriyor. Buradan para nakil işlemi yapmak istediğini söylüyor.

Kendisine gönderilen parayı alan adamın yurt dışına uçak bileti almak için market sahibiyle konuştuğu öğrenilirken, market sahibinin ise böyle bir yetkileri olmadığını söylediği aktarıldı. Paranın da Kuveyt'ten gelme ihtimali olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Polonya vatandaşı kadının erkek arkadaşı Yunan polisiyle iletişime geçerek genç kadının kayıp olduğunu açıklamıştı. Genç kadının cansız bedeni çalıların ve dalların arasında bulundu.

Pazartesi gecesi sevgilisiyle görüştüğünü ve sevgilisinin biraz alkollü olduğunu söyleyen genç adam, “Bana konumunu attı. Fakat konumunda yoktu. Daha sonra aradığımda da telefonunu açmadı” dedi. Genç kadının telefonunun bir süre sonra kapandığı da aktarıldı.

Bölgede yoğun bir arama çalışması başlatan yetkililer adanın altını üstüne getirmişti.

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