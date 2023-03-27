Abone Ol

Toprak kayması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da meydana gelen toprak kaymasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Toprak kayması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti

Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında toprak kayması yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, felakette şimdiye kadar 16 kişinin öldüğü, 13 kişinin kayıp olduğu ve 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

500 KİŞİ ETKİLENDİ

Yetkililer, birçok mahallenin toprak altında kaldığını ve yaklaşık 500 kişinin olumsuz etkilendiğini aktardı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yerel basında çıkan haberlerde, bölgedeki dağda bir süredir çatlaklar oluştuğu ve bunun da heyelanı tetiklediği iddia edildi. (AA)

İstanbul'da inşaat çalışması sırasında toprak kaydı... 4 katlı bina tahliye edildiİlginizi Çekebilirİstanbul'da inşaat çalışması sırasında toprak kaydı... 4 katlı bina tahliye edildiHakkari'de toprak kayması! 3 ev tahliye edildiİlginizi ÇekebilirHakkari'de toprak kayması! 3 ev tahliye edildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam