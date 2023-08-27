Torun bakan büyükanne ve büyükbabalar için 435 bin TL’lik maaş

Yapılan bir araştırma, büyükanne ve büyükbabalara ücretsiz sağladıkları çocuk bakıcılığı için ciddi miktarda bir ödeme yapılması gerektiğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Kanada merkezli bir sigorta şirketi, torun bakan büyükanne ve büyükbabaların bilgilerini girip kendilerine ödeme yapılması durumunda ne kadar kazanacaklarını görebilmeleri için bir “büyükanne veya büyükbaba maaş hesaplayıcısı” oluşturdu.

Uygulama, büyükanne ve büyükbabalara; şoför, aşçı, temizlikçi, öğretmen, hemşire ve dadı olarak görev yaptıklarını açıkladıktan sonra almaları gereken ortalama maaşın 435 bin TL (13.188 £) olması gerektiğini söyledi.

KENDİ HARCAMALARI DA VAR

Araştırma, ortalama bir büyükanne ve büyükbabanın haftada 22 saat çocuk bakımıyla ilgili faaliyetlerde bulunduğunu ortaya çıkardı.

Çocuklara yönelik benzin, yiyecek, ikramlar, aktiviteler ve hobiler için haftada yaklaşık 2.700 TL’lik (80 £) harcama yapıyorlar.

Bunların dışında, 2.000 büyükanne ve büyükbabanın katıldığı bir anket de, yüzde 59’unun torunlarıyla ilgilenmeyi sevdiğini ortaya çıkardı. Katılımcılardan sadece yüzde dördü “ücretsiz bebek bakıcısı” olmaktan dolayı “kızgınlık duyduğunu” söyledi.

Anketle ilgili konuşan 67 yaşındaki bir büyükbaba da, “Bana ödeme yapılması gerektiği aklımın ucundan bile geçmiyor, bunu duymamış olayım” açıklamasında bulundu.

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