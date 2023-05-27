Trump ve DeSantis arasındaki çekişme artıyor

Gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerine adaylığını 24 Mayıs’ta duyuran DeSantis, katıldığı bir radyo programında Trump’a yüklendi.

DeSantis, mali ve kültürel konularda “sola” kaydığını öne sürdüğü Trump’ın, “çocukların cinselleştirilmesi konusunda mücadele ettiği ünlü eğlence merkezi Walt Disney World” konusunda bile kendisinin karşısında durduğunu aktardı.

“Trump’a ne oldu bilmiyorum. Bu 2015 ve 2016’da yarıştığı zamandan farklı bir adam.” diyen DeSantis, Trump’ın kampanyasının gittiği yönün yanlış olduğunu savundu.

Trump, DeSantis’in adaylığını duyurmasının ardından kendi sosyal medya sitesi TruthSocial’da yaptığı paylaşımda, Florida Valisi DeSantis’in Demokrat valilerden iyi ancak Cumhuriyetçi valilere göre “vasat” olduğunu belirtmişti.

DeSantis’in Covid-19 salgını sürecindeki ve Disney ile ilgili kararlarını eleştiren Trump, DeSantis’in anketlerde kendisinden oldukça geride gelmesine vurgu yapmıştı.

TRUMP’IN EN YAKIN RAKİBİ

Morning Consult tarafından Cumhuriyetçi parti ön seçmenleri arasında 19-21 Mayıs tarihleri arasında yapılan ankette katılımcıların yüzde 58’i Trump derken, en yakın rakibi DeSantis 38 puan geriden gelerek yüzde 20’de kalmıştı.

Trump, daha önceden, son dönemde sıklıkla yüklendiği DeSantis’i, partinin oylarını böleceğini savunarak aday olmaması yönünde uyarmıştı.

Trump ve DeSantis’in yanı sıra halihazırda Cumhuriyetçi Parti’den adaylıklarını duyuran isimler arasında eski ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, genç multimilyoner Vivek Ramaswamy, iş insanı Perry Johnson, muhafazakar siyahi radyo sunucusu Larry Elder, Senatör Tim Scott ve siyasetçi Asa Hutchinson gibi isimler yer alıyor.

2024 başkanlık seçimleri için aday olması beklenen isimler arasında eski Başkan Yardımcısı Mike Pence de bulunuyor. (AA)