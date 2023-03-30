Trump’ın, Ukrayna Savaşı’nı bitirme iddiasına Pompeo karşı çıktı

Trump, Ukrayna Savaşı'nı 24 saat içinde çözebileceğini iddia etse de Trump'ın başkanlık yaptığı dönemde dış işleri bakanı olarak görev alan Mike Pompeo bu iddiaya karşı çıktı.

Sozcu.com.tr

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Donald Trump, son olarak yeniden başkan seçilmesi halinde Ukrayna Savaşı’nı 24 saat içinde çözebileceğini söyleyerek dikkat çekiyor. Ancak Trump’ın bu vaadi, başkanlık yaptığı dönemde dış işleri bakanı olarak görev alan Mike Pompeo tarafından pek de ciddiye alınmadı.

Eski dışişleri bakanı, Trump’ın iddiaları üzerine Fox News sunucusu Martha MacCallum’a “Neyden bahsettiğini bilmiyorum” dedi.

Pompeo’nun yorumu, Trump’ın pazartesi günü Fox News sunucusu Sean Hannity’e yeniden cumhurbaşkanı seçilirse Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ve Rusya lideri Vladimir Putin ile ilişkilerini rahatlıkla müzakereler için kullanacağını söylemesinin ardından geldi.

Trump, “Ve gerçekleşmesi çok kolay bir müzakere var. Ama size bunun ne olduğunu söylemek istemiyorum çünkü o zaman bu müzakereyi kullanamam. Asla işe yaramaz. Ama gerçekleşmesi çok kolay bir müzakere” demişti. Hatta eski başkan 24 saat içinde sorunu çözebileceğini iddia etti: “Zor bile olmayacak, her birine ne diyeceğimi biliyorum.”

Trump sözlerine Üçüncü Dünya Savaşı’nı önleme sözü verebilecek tek başkan adayı olduğunu söyleyerek devam etti.

Pompeo ise Trump’ın iddiasını çürütürken, Kremlin’le ilişkilerde kendi başarılarını da öne çıkardı. Pompeo, MacCallum’a “Putin, ben dışişleri bakanıyken bir santim bile almıyor ve biz ayrıldıktan sonra harekete geçiyor” dedi.

Ayrıca Pompeo’nun şu anda Trump’a karşı 2024 başkanlık yarışına hazırlandığı da belirtiliyor.

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