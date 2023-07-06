Trump’ın yardımcısı Nauta, ‘gizli belge’ suçlamalarını reddetti

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, devlete ait gizli belgeleri alıkoymakla ilgili davada kendisiyle birlikte yargılanan yardımcısı Walt Nauta, hakkındaki suçlamaları reddetti.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yardımcısı Walt Nauta, bugün çıkarıldığı Miami’deki federal mahkemede savcıların yönelttiği iddialara ilişkin suçsuz olduğunu söyledi.

Trump’ın Beyaz Saray’daki görevinden bu yana şahsi yardımcısı olarak yanından ayrılmayan 40 yaşındaki Nauta, devlete ait gizli belgelerin saklanmasında patronuna yardım etmek ve bu konuda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanıyor.

Nauta, suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

Trump ile birlikte 13 Haziran’da ilk kez hakim karşısına çıkan Nauta, Florida’da yerel bir avukat bulamadığı için hakkındaki suçlamalar için vereceği savunmanın ertelenmesini talep etmişti.

GİZLİ BELGELER SKANDALI

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında “gizli belgeler” soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları “siyasi” olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago’dan alınan belgelerin “bağımsız bir hakem veya özel bir hakim” tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen “gizli belgeler” ve “6 Ocak Kongre baskını” soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, 9 Haziran’da duyurduğu 49 sayfalık iddianamede, Trump’ı, Beyaz Saray’daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.

İddianame üzerine 13 Haziran’da Miami’de hakim karşısına çıkan ve “federal soruşturma kapsamında 2. kez hakim karşısına çıkan ilk eski başkan” olarak tarihe geçen Trump, burada, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.

Trump, daha önce de 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına “sus payı” ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle 4 Nisan’da New York’ta hakim karşısına çıkmıştı. (AA)

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