Trump’tan Meghan Markle’a sert eleştiri: “Kraliçe II. Elizabeth’e saygısızlık etti”

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın, merhum İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e davranış şeklini "beğenmediğini" açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Eski aktris Meghan Markle, 2018 yılında evlendiği Prens Harry ile 2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden ayrılarak büyük patırtı koparmıştı. Çiftin, aile ile arası açılmış, bir araya geldikleri zamanlarda da birbirlerine mesafeli davranmışlardı.

Radyo sunucusu Hugh Hewitt ile konuşan ABD eski başkanı Donald Trump ise, Markle’ın Kraliçe II. Elizabeth’e saygısızlık ettiğini söyleyerek “onunla bu konu hakkında tartışmayı çok istediğini” ekledi.

MÜNAZARA İSTİYOR

Eleştirisi, 42 yaşındaki Markle’ın 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında Trump’ı “kadın düşmanı” ve “bölücü” olarak nitelendirmesi ve “Suits” dizisini çektiği “Kanada’da kalabilir” demesiyle başlayan bir dizi iğnelemenin sonucu olarak geldi. Markle, O sırada 38 yaşındaki Prens Harry ile çıkıyordu. Trump daha sonra bu iğnelemelere, “Onun kötü biri olduğunu bilmiyordum” şeklinde yanıt verdi.

Radyo sunucusu Hugh Hewitt, münazara fikrini, “Senden pek hoşlanmıyorlar.” sözleriyle ortaya attı.

77 yaşındaki Trump ise, “Beni sevmediklerini bilmiyorum. Söylediklerini, yaptıklarını pek yerinde bulmadığımı söyledim.” şeklinde cevap verdi.

KRALİÇE’YE HAYRAN

Trump, “İnanılmaz bir kadın” olarak tanımladığı Kraliçe’nin “çok dost canlısı” olduğunu belirtirken onun 95 yaşındaki keskinliğini 80 yaşındaki şimdiki ABD Başkanı Joe Biden ile karşılaştırdığını söyledi.

Eski başkan, görevi sırasında, 2019’da Buckingham Sarayı’nda onunla birlikte yemek yediği resmi ziyareti de dahil olmak üzere, İngiltere’ye yaptığı gezilerde merhum Kraliçe ile birkaç kez görüşmüştü.

Trump geçen yıl da Piers Morgan’a Markle’ın “hayranı olmadığını” söyleyerek Prens Harry’yi “yönlendirdiğini”, “ona patronluk yaptığını” söylemişti. Daha sonra da “Bitecek, sonu kötü olacak” diyerek evliliklerinin boşanmayla sonuçlanabileceğini öne sürmüştü.

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