Tüm dünya ayağa kalktı! Netanyahu yeni operasyon sinyali verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere bazı yetkililer, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlenen saldırıların ardından yaptıkları açıklamalarda bölgeye tekrar operasyon gerçekleştirilebileceğini söyledi.

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Palmachim Hava Üssü’nde yaptığı ve Twitter hesabında paylaşılan açıklamasında Cenin’deki alt yapıya güçlü bir darbe vurulduğunu belirtti.

Başbakan Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

“İsraillileri öldürenlerin mekanı ya mezardır ya hapis. Buradan söylüyorum: Cenin’de terör yeniden baş gösterirse oraya döneceğiz. Bu sefer sandığınızdan daha hızlı ve daha güçlü olacak.”

“BİR YA DA İKİ OPERASYON DAHA GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR”

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’da yayımlanan habere göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da yaptığı açıklamada, Cenin’de bir ya da iki operasyon daha gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Saldırılar sonrası İsrail’e Cenin’de hareket alanı açıldığına işaret eden Gallant, “Bu sabahtan itibaren artık Cenin’de hareket özgürlüğüne sahibiz. Daha önce bu mümkün olmamıştı. Tüm askeri operasyonlar için daha fazla güç gerekiyordu.” dedi.

Ordunun tüm hedefleri gerçekleşene kadar Cenin’de bir ya da iki operasyon daha düzenlenmesi gerekebileceğini kaydeden Gallant, “İsrail vatandaşlarını korumak gerektiğinde A, B, C bölgesinin neresinde olursa olsun harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Filistin yönetiminin konumuna değinen Gallant, Filistin yönetimi aktif olduğu ve güvenlik birimleri görevini yerine getirdiği takdirde bunun İsrail’in güvenliğine faydasına olacağını söyledi.

Gallant, Filistin yönetiminden, İsrail ile anlaşmaları ve sorumluluğu gereği görevini yerine getirmesini beklediklerini kaydetti.

“CENİN’E TEKRAR DÖNMEK ZORUNDA KALACAĞIZ”

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de KAN’da yer alan açıklamasında ordunun Cenin’de ve Cenin Mülteci Kampı’ndaki operasyonunun son olmadığını, gerektiğinde tekrar oraya dönülebileceğini kaydetti.

Hagari, istihbarat bilgilerinin Cenin Mülteci Kampı’nda tüm hedeflere ulaşmak için yeterli olmadığını, silahlı grupların çoğunun kampın dışına çekildiğini söyledi.

“Operasyonun Cenin Mülteci Kampı’nın terör yuvasına dönüşmesini engelleme ve askeri altyapılarını yıkma yönündeki ana hedefi gerçekleşti.” ifadelerini kullanan Hagari, baskının hedefleri arasında yer alan daha önce bir Yahudi yerleşimciyi öldürmek suçlamasıyla aranan Filistinlinin bulunamamasına dair ise “gerekli istihbarat bilgilerinin elde edilememesinden ötürü saldırgana ulaşılamadığını” savundu.

Hagari, şunları kaydetti:

“Maalesef bulundukları yere dair elimizde ön istihbarat bilgileri yoktu. Ama eninde sonunda saldırıyı gerçekleştirenleri bulacağız. Terörü yok etmek için elimizde sihirli değnek yok. Elimize net bilgiler geçtiğinde Cenin’e tekrar dönmek zorunda kalacağız.”

BM: BASKININ SİVİLLERE ETKİSİ ALARM VERİCİ

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) bir ekibin Cenin’e gittiğini ve ortaklarla Cenin Mülteci Kampı’ndaki insani yardım ihtiyaçlarını tespit etmeye çalıştıklarını aktaran Haq, elektrik ile su altyapısının onarımı ile barınma imkanları sağlamanın ekibin öncelikleri arasında yer alacağını dile getirdi.

Haq, BM’nin sivil can kaybı ve yaralanmalardan derin endişe duyduğunu belirterek, “Saldırının siviller üzerindeki etkisi alarm verici düzeyde.” şeklinde konuştu.

BM’nin birçok kez sivil altyapı ve sivillerin yoğun olarak bulunduğu yerleşim yerlerine saldırı düzenlenmemesi gerektiği konusunda uyarı yaptığını anımsatan Haq, “Ancak sivil altyapı ve hastanelerin hedef alındığı bilgileri mevcut.” dedi.

Haq, İsrail’in BM’ye saldırı öncesinde bilgi ya da haber vermediğine işaret ederek, “Maalesef saldırı karşısında çok şaşırmadığımızı söyleyebiliriz çünkü benzer şiddetin geçmişte birçok örneği var.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN CENİN BASKINI

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi, Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk, 12 Filistinli ölmüş, 20'si ağır yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail Ordu Radyosu’na verdiği demeçte, “operasyonun hedeflerine ulaşıldığını, Cenin Mülteci Kampı’ndaki terör altyapısını çökerttiklerini ve 300 kadar şüpheliyi gözaltına aldıklarını” söylemişti. (AA)

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