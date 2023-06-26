Tüm gözler Rusya’dayken İngiliz komutan uyardı: Yeni cephe açıldı

Ukrayna işgalinin 16. ayında Rusya’da yaşanan darbe girişimi dünya gündeminin ilk sırasında yer almaya devam ediyor. Putin’i sarsan ayaklanma Kiev’i memnun etti ama İngiltere’nin eski Genelkurmay Başkanı Richard Dannatt, isyancı Wagner lideri Prigojin’in Belarus’a gitmesiyle Ukrayna’nın büyük tehdit altında olduğu uyarısı yaptı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyada gündem, Ukrayna savaşında kritik rol oynayan Rus paralı asker grubu Wagner'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okumasıyla ülkede yaşanan kısa süreli darbe girişimi.

Ayaklanma, Wagner savaşçıları Moskova'ya ilerlerken sağlanan anlaşmayla birkaç saat sonra sona erdi ancak Rusya içinde büyük bir sarsıntıya yol açtı. Putin'in iktidarını sallayan olay sonrası isyanın öncüsü Wagner lideri Yevgeni Prigojin Belarus'a gitmeyi kabul etti.

Putin tarafından “hain” ilan edilen Prigojin'in ve Wagner'in akıbeti tartışma yaratırken İngiltere'den çarpıcı bir uyarı geldi. İngiliz ordusunun önde gelen isimlerinden eski Genelkurmay Başkanı Richard Dannatt, Prigojin'in Belarus'a gitmesiyle Ukrayna savaşında yeni bir cephe açıldığını söyledi.

Prigojin'in Putin'le yaptığı anlaşmanın ayrıntılarının bilinmediğine dikkat çeken Dannatt, Wagner liderinin Belarus'tan Ukrayna'ya savaş açabileceğini söyledi ve “Ukrayna, Belarus sınırına çok dikkat etmeli” dedi.

‘ZELENSKİY SINIRA ASKER GÖNDERMELİ’

Ayaklanmadan neredeyse 24 saat sonra Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko arabuluculuğunda sağlanan anlaşmayla Prigojin, Belarus'a gitmeyi kabul etmişti.

Onun ve Wagner savaşçılarının ceza almamasını öngören anlaşmanın Ukrayna savaşı açısından yeni riskler barındırdığını savunan İngiliz komutan, Sky News'e yaptığı açıklamada “Ne kadar savaşçının Prigojin'le birlikte gittiğini bilmiyoruz. Bence bu durum endişe verici. Etkin bir savaş gücünü koruduysa bu Ukrayna'ya kuzeyden tehdit yaratabilir” diye konuştu.

Ukrayna'nın Belarus sınırı, başkent Kiev'e yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta. Dannatt, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e hızla bu sınıra daha fazla asker gönderme çağrısı yaparak “Ruslar bu noktayı daha önce de kullanmıştı ve yine yapabilirler” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir Wagner krizi sonrasında ortadan kaybolan Savunma Bakanı Şoygu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir Trump'tan Rusya uyarısı: Sonraki çok daha kötü olabilir

İlginizi Çekebilir Putin ile Lukaşenko "Wagner Krizi"ni görüştü