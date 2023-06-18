Turizm cennetinde genç kadın kayboldu: Zanlı bir Bangladeşli

Yunanistan'ın turizm cenneti Kos'ta (İstanköy) genç bir kadının kaybolması bölgede panik ve korku yarattı.

Sozcu.com.tr

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Türk turistlerin de yoğun olarak gittiği Kos adası (İstanköy) genç bir kadının ortadan kaybolmasıyla ayağa kalktı…

Yunanistan’ın turizm cennetlerinden biri olarak bilinen Kos’ta 27 yaşındaki Polonya vatandaşı Anastazja Rubinska’nın pazartesi gününden beri kayıp olması yetkilileri harekete geçirdi.

Rubinska’nın erkek arkadaşı Yunan polisiyle iletişime geçerek genç kadının kayıp olduğunu açıkladı. Pazartesi gecesi Rubinska ile görüştüğünü söyleyen ve sevgilisinin biraz alkollü olduğunu söyleyen genç adam, “Bana konumunu attı. Fakat konumuna gittiğimde onu göremedim. Daha sonra aradığımda da telefonunu açmadı” dedi.

Rubinska’nın bir süredir Kos’ta yaşadığı ve burada bir otelde çalıştığı belirtilirken, yetkililer incelemelere Tigaki-Marmari bölgesinde devam ettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada 32 yaşındaki Bangladeşli bir adamın gözaltına alındığı belirtildi.

Özel eğitimli köpeklerle arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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