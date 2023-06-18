Abone Ol

Turizm cennetinde genç kadın kayboldu: Zanlı bir Bangladeşli

Yunanistan'ın turizm cenneti Kos'ta (İstanköy) genç bir kadının kaybolması bölgede panik ve korku yarattı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Turizm cennetinde genç kadın kayboldu: Zanlı bir Bangladeşli

Türk turistlerin de yoğun olarak gittiği Kos adası (İstanköy) genç bir kadının ortadan kaybolmasıyla  ayağa kalktı…

Yunanistan’ın turizm cennetlerinden biri olarak bilinen Kos’ta 27 yaşındaki Polonya vatandaşı Anastazja Rubinska’nın pazartesi gününden beri kayıp olması yetkilileri harekete geçirdi.

Rubinska’nın erkek arkadaşı Yunan polisiyle iletişime geçerek genç kadının kayıp olduğunu açıkladı. Pazartesi gecesi Rubinska ile görüştüğünü söyleyen ve sevgilisinin biraz alkollü olduğunu söyleyen genç adam, “Bana konumunu attı. Fakat konumuna gittiğimde onu göremedim. Daha sonra aradığımda da telefonunu açmadı” dedi.

Rubinska’nın bir süredir Kos’ta yaşadığı ve burada bir otelde çalıştığı belirtilirken, yetkililer incelemelere Tigaki-Marmari bölgesinde devam ettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada 32 yaşındaki Bangladeşli bir adamın gözaltına alındığı belirtildi.

Özel eğitimli köpeklerle arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Spotify'dan sonra şimdi de Netflix... Kraliyet Ailesi'nin skandal çiftine darbe üstüne darbeİlginizi ÇekebilirSpotify'dan sonra şimdi de Netflix... Kraliyet Ailesi'nin skandal çiftine darbe üstüne darbeHarvard'da skandal: Kafa, beyin ve kemikleri satmışlarİlginizi ÇekebilirHarvard'da skandal: Kafa, beyin ve kemikleri satmışlarÖfkeli baba ölümünü tezgahladı: Kendi cenazesinde ortalık karıştıİlginizi ÇekebilirÖfkeli baba ölümünü tezgahladı: Kendi cenazesinde ortalık karıştıCenazede dirilen kadın günler sonra yaşamını yitirdiİlginizi ÇekebilirCenazede dirilen kadın günler sonra yaşamını yitirdiUçakta rezalet: Birinci sınıfta yüksek sesle yetişkin film izlediİlginizi ÇekebilirUçakta rezalet: Birinci sınıfta yüksek sesle yetişkin film izledi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam