Turizm cennetinde vahşi cinayet: Genç kadının bulunduğu evden ilk görüntüler

Türk turistlerin de son yıllarda yoğun olarak ziyaret ettiği Kos adasını sarsan cinayette yeni bilgiler ve görüntüler gelmeye devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Geçen hafta sevgilisi ve yakınlarının ulaşamadığı ve kayıp olan 27 yaşındaki Polonya vatandaşı Anastazja Rubinska’nın cansız bedeni pazar gecesi bulunmuştu. Genç kadının cesedi çöp poşeti, dal ve ot parçalarının altında saklanmaya çalışılmış fakat arama-kurtarma çalışmalarına katılan ekipler genç kadını bulmuşlardı.

İlk belirlemelere göre Rubinska’nın boğularak öldürüldüğü tespit edilirken, zanlının da 32 yaşındaki bir Bangladeşli olduğu açıklanmıştı. Gözaltına alınan ve sorgusu sırasında birçok detayı paylaşan Salahuddin S. isimli adam genç kadını evine davet ettiğini ve haşhaş verdiğini söyledi.



Salahuddin S., Rubinska’nın rızasıyla cinsel ilişkiye girdiklerini fakat daha sonra ise evden çıktığını söylemişti. Fakat kamera kayıtlarında Rubinska’nın Salahuddin S. ile eve girdiği görülürken genç kadının evden hiçbir zaman çıkmadığı kayıtlara geçti.

BAŞKA BİRİ YARDIM ETMİŞ OLABİLİR

Yunan medyası da Rubinska’nın öldürüldüğü eve girdi. Yunan televizyon kanalı MEGA, 27 yaşındaki kadının öldürüldüğü eve girdi. Kadının evde öldürüldüğü ve daha sonra da arama-kurtarma ekiplerinin bulduğu noktaya taşındığı tespit edildi.



Evde yapılan incelemeler sonucunda genç kadının Bangladeşlinin evinde öldürüldüğü açıklandı.



Yunan polisi, “Mesafe göz önüne alındığında zanlı Rubinska’yı tek başına o noktaya taşımış olabilir. Fakat başka bir kişinin daha müdahil olma ihtimalini tamamen gözardı etmiyoruz” duyurusunu yaptı.

AİLESİ: BANGLADEŞLİ KİMSEYİ TANIMIYORUZ

Acı haberi alan genç kadının ailesi de önceki gün Kos'a geldi ve açıklamalarda bulundu. Proto Thema'ya konuşan genç kadının ailesi, “Ben ya da aileden hiç kimse Anastazja'nın Bangladeşli bir arkadaşı olduğunu bilmiyoruz. Bize hiç bahsetmedi, onu tanımıyoruz” dedi.

Polis, gözaltına alınan Bangladeşlinin yanı sıra Pakistanlı bir kişinin de şüpheliler arasında olduğunu aktardı.

POLONYA HÜKÜMETİ DEVREDE

Polonya hükümeti de dün konuyla ilgili bir açıklama yaptı…

Polonya hükümeti olayla ilgili kendi soruşturmalarının başlatılacağını duyurdu. Yunan yetkililerden “bütün kanıtları” resmi olarak talep eden Polonya'nın zanlıyı ülkeye getirtmenin de gündemde olduğu aktarıldı.

Polonya Başbakanı Mateus Morawiecki, “Anastazja'nın vahşice öldürülmesinden dolayı şok içindeydim. Olayı incelemek için zanlının bize gönderilmesini istiyoruz. Katil en ağır cezayı almalı. Bu sebeple Yunanistan'dan gerekli belgeleri ve adamın yargılanması için bize gönderilmesini talep ediyoruz” dedi.

SALDIRGAN ÜLKEDEN KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Yunan medyası da hem kadının hem de zanlının son görüntülerini kamuoyu ile paylaştı. Genç kadının kaybolmasından iki gün sonra, 14 Haziran’da çekilen görüntülerde 32 yaşındaki Bangladeşli bisikletle Marmai bölgesindeki bir markete giriyor. Buradan para nakil işlemi yapmak istediğini söylüyor.

Kendisine gönderilen parayı alan adamın yurt dışına uçak bileti almak için market sahibiyle konuştuğu öğrenilirken, market sahibinin ise böyle bir yetkileri olmadığını söylediği aktarıldı. Paranın da Kuveyt’ten gelme ihtimali olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Polonya vatandaşı kadının erkek arkadaşı Yunan polisiyle iletişime geçerek genç kadının kayıp olduğunu açıklamıştı. Genç kadının cansız bedeni çalıların ve dalların arasında bulundu.

Pazartesi gecesi sevgilisiyle görüştüğünü ve sevgilisinin biraz alkollü olduğunu söyleyen genç adam, “Bana konumunu attı. Fakat konumunda yoktu. Daha sonra aradığımda da telefonunu açmadı” dedi. Genç kadının telefonunun bir süre sonra kapandığı da aktarıldı.

Bölgede yoğun bir arama çalışması başlatan yetkililer adanın altını üstüne getirmişti.

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