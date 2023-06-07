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Türk askerinin Kosova’ya 2’nci ve 3’üncü intikal uçuşu tamamlandı

Kosova'da meydana gelen olaylar nedeniyle bölgede görevlendirilen 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunun 2'nci ve 3'üncü kafilesinin intikal uçuşları başarıyla tamamlandı.

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Türk askerinin Kosova’ya 2’nci ve 3’üncü intikal uçuşu tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada “Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A-400M uçakları tarafından, Kosova’da görev yapacak 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun ikinci ve üçüncü kafile intikal uçuşu başarı ile tamamlandı” denildi. (DHA)

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