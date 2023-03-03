Türkiye ile BAE arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalandı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşma İmza Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Az önce imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması her bakımdan olduğu gibi bu özelliğiyle de tarihi bir önem taşıyor. Anlaşmayla ekonomik ve ticari ilişkimiz yeni bir safhaya girmiştir" dedi.

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Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşma İmza Töreni programı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapıldı. İmza töreni sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklaması yaptı.

“TÜRK MİLLETİ BU ZOR GÜNÜNDE KENDİSİNE UZATILAN BU YARDIM ELİNİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAKTIR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

* “6 Şubat sabahı yaşadığımız 7.7 ve 7.6 iki büyük depremle eşi benzeri görülmemiş bir alanda ve şiddette sarsıldık. 14 milyona yakın milletimizin yaşadığı 11 ilde 500 km çapında bir alanda etkili olan depremler çok büyük bir yıkıma yol açtı. Her biri ayrı bir deprem büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Adete bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdayız. Yer bilimciler içinden geçtiğimiz sürecin normal olmadığı konusunda hemfikirler. Yaşadığımız sıkıntılar büyük olsa da devlet ve millet olarak var gücümüzle yaraları sarıyoruz.

* Hasar tespit çalışmalar neticesinde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 204 bin binada 584 bin bağımsız bölüm belirledik. İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapıların inşasını tamamlayacağız. Bu süreçte en büyük destekçilerimiz Birleşik Arap Emirlikleri gibi dostlarımız ve kardeşlerimizdir. İlk günden itibaren Türkiye’ye gönderdiğiniz arama kurtarma ekipleriniz Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki faaliyetlerimize omuz vermiştir.

* Sahra hastaneleriniz Hatay ve Gaziantep’te sağlık hizmetlerimize büyük destek oluyor. Yardımların nakli için tahsis ettiğiniz hava ve deniz koridorlarıyla özellikle ulaştırdıklarınız ayni ve nakli destekleriniz içinde şahsım ve milletim adına sizlere müteşekkiriz. Türk milleti bu zor gününde kendisine uzatılan bu yardım elini hiçbir zaman unutmayacaktır.”

“TİCARET HACMİMİZİ 5 YIL İÇERİSİNDE 25 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ÇIKARACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* “Güçlü temellere dayanan Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin her alanda kaydettiği gelişme bizler için iftihar vesilesidir. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 50. Yılını idrak ediyoruz. Az önce imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması her bakımdan olduğu gibi bu özelliğiyle de tarihi bir önem taşıyor. Anlaşmayla ekonomik ve ticari ilişkimiz yeni bir safhaya girmiştir.

* Sadece bir sene içerisinde imzaya hazır hale getirilen anlaşma sayesinde mal ve hizmet ticareti önündeki engeller kalkacak Kobiler dahil olmak üzere yatırımcı ve girişimcilerimizin faaliyetleri kolaylaşacaktır. Bu şekilde Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Rusya’dan körfeze uzanan sağlam temellere dayanan iktisadi bir köprü inşa edeceğiz. Antlaşmanın kapsamlı karakteri sayesinde ticaret hacmimizi 5 yıl içerisinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağımıza inanıyorum.

* Türkiye’ye olan muhabbeti ile bilinen Birleşik Arap Emirlikleri kurucusu merhum Şeyh Zayid bin Sultan En-Nehyan’ın vizyonu ilişkilerimizin ulaştığı bu nokta bakımında önemli bir belirleyici olmuştur. Bu vesileyle kendisine Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Başta Ticaret Bakanlarımız olmak üzere antlaşmanın imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle çok çok değer verdiğim sevgili kardeşim BAE devlet başkanı Muhammed bin Zayid ve validesi, tüm ailesini şahsım, eşim ve Türk milleti adına kalbi duygularla selamlıyorum. En kısa sürede bir araya gelme dileğiyle sizleri Allah’a emanet ediyorum.” DHA