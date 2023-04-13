Türkiye ile Mısır arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "Güçlü bir siyasi irade var arkamızda, Türkiye-Mısır ilişkilerinin daha da aktifleştirilmesi ve her alanda yükselmesi için" ifadesini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi. İki bakan baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır ile ilgili yaptığı açıklamada, “Mısır ile açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz. Bundan sonra Libya konusunda daha yakın iş birliği içinde çalışacağız” dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ise “Güçlü bir siyasi irade var arkamızda, Türkiye-Mısır ilişkilerinin daha da aktifleştirilmesi ve her alanda yükselmesi için” ifadesini kullandı.

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