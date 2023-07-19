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Türkiye ile Yunanistan arasında anlaşma: Kırmızı çizgilere dikkat edilecek

Son dönemde normalleşme adımlarının atıldığı Ankara-Atina hattında dikkat çekici bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:11 - 19 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Türkiye ile Yunanistan arasında anlaşma: Kırmızı çizgilere dikkat edilecek

Son yıllarda tansiyonun bir hayli yüksek olduğu Türkiye-Yunanistan hattında her iki ülkede de yapılan seçimlerden sonra başlayan normalleşme rüzgarı devam ediyor…

Yunan medyası, NATO Liderler Zirvesi’nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasındaki görüşmelerden sonra normalleşme adımını geliştirecek bir anlaşma için zemin hazırlandığını yazdı.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, tarafların bir mutabakat metni için görüştüğünü ve her iki ülkenin dışişleri bakanları Hakan Fidan ve Giorgos Gerapetritis’in görüşmeleri gerçekleştirdiğini yazarken, iki tarafın da karşı ülkenin “kırmızı çizgilerine” dokunacak konularda gerilimi tırmandırıcı açıklamalar ve ifadeler yapmamasının vurgulandığı belirtildi.

Yunan medyasındaki haberlerde anlaşma konusunda dışişleri bakanlığı seviyesinde uzlaşıldığı aktarıldı.

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