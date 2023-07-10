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Türkiye-NATO-İsveç görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüşmesi başladı.

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Türkiye-NATO-İsveç görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile üçlü görüşmede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi'nde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson'la üçlü görüşmesi basına kapalı yapılıyor. (AA)

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