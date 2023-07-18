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Türkiye ve Rusya arasında tahıl anlaşması görüşmesi

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü.

Sozcu.com.tr
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Türkiye ve Rusya arasında tahıl anlaşması görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.

Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ve orman yangınlarında kullanılmak üzere Rusya’dan büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi hususu ele alındı. (AA)

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