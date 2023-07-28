Türkiye, Yunanistan, Fransa, Portekiz… Avrupa kavruluyor, tarihi rekor kırılıyor

Küresel iklim krizi, ihmalkarlık, aşırı sıcaklar ve rüzgar bu yıl Avrupa'da felaket yarattı. Birçok ülke yangınlarla ve aşırı sıcaklarla mücadele ederken, uluslararası medya kuruluşları da bölgede yaşananları anbean görüntüledi.

Sozcu.com.tr

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Küresel iklim krizinin en korkunç etkisini bu yıl Avrupa hissediyor… Hırvatistan, Portekiz, İspanya, Türkiye ve Yunanistan gibi ülkeler aşırı sıcaklar ve önlenemez orman yangınlarıyla mücadele ederken, uzmanlar Temmuz ayının “en sıcak ay” olabileceğini açıkladı.

Bu yılın Haziran ayı, 174 yıllık bir tarihi kırarak “Tarihin en sıcak ayı” olarak kayıtlara geçmişti fakat uzmanlar Temmuz ayının bu rekoru egale edebileceğini ve hatta geçebileceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bilim insanlarıyal görüştükten sonra 2023’ün Temmuz ayının en sıcak ay olabileceğini duyurdu. Acı bir rekor kırılacağını söyleyen Guterres, “Bunu görmek için bu ayın bitmesini görmemize gerek yok. Son birkaç gündür ufak bir Buzul Çağı yaşanan Temmuz 2023, tarihin en sıcak ayı olarak tarihe geçecek. İklim değişikliği burada. Bu korkutucu bir şey ve bu sadece bir başlangıç. Küresel kaynama çağı geldi” dedi.

AB verilerine göre bu ayın Temmuz 2019’daki sıcaklıktan 0.2 santigrat derece daha yüksek olması bekleniyor. Tarihin en sıcak Temmuz ayı 2019’da kayıtlara geçmişti.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan’ın tatil bölgesi Dubrovnik’in 12 kilometre yakınına kadar gelen alevler sert rüzgar sebebiyle müdahaleyi zorlaştırdı. Bölgedeki alevler Çarşamba günü kontrol altına alınabildi.

FRANSA

Fransa’nın Arles kenti yakınlarında başlayan orman yangınına 300’den fazla itfaiye eri müdahale ederken, ülkenin güneybatısında ve güneyinde de çok sayıda yangın başladı. Yetkililer bazı bölgeler için “kırmızı alarm” gönderdi.

YUNANİSTAN

Bu yaz orman yangınlarından en çok etkilenen ülke olan Yunanistan’da son 24 saat içinde 61 farklı noktada yangın başladı. Hava sıcaklığının 40 santigrat dereceyi bulduğu ve sert rüzgarın da etkisini gösterdiği bölgede ölü sayısı 5’e yükseldi. 19 Temmuz’dan beri korkutucu boyuta ulaşan Rodos yangınları sebebiyle 20 binden fazla turist ve bölge sakini adayı terk etmek zorunda kaldı.

İTALYA

İtalya’da Pazar ve Salı günleri arasında 1400 itfaiye eri Sivilya ve Calabria bölgelerindeki yangınlara müdahale etmeye başladı. Palermo’da 3 kişi yaşamını yitirirken Calabria’da da evi yangınların arasında kalan 98 yaşındaki bir adam yaşamını yitirdi. Sicilya’nın doğusunda hava sıcaklığı 47 santigrat dereceyi gördü. Avrupa’da en son 2 yıl önce 48.8 derece kayıtlara geçmiş ve bu bir rekor olarak tarihe geçmişti.

PORTEKİZ

Portekiz’in güneyindeki meşhur tatil bölgesi Cascais’de başlayan yangınlar güçlükle söndürülebildi. Yetkililer ülkede bir su sıkıntısı ve kuraklık yaşandığını açıklarken, ülkenin yüzde 90’ının bu durumdan etkilendiğini de vurguladı.

İSPANYA

İspanya’da Kanarya Adaları’nda başlayan yangın 400 hektarlık alanı küle dönüştürürken, bu yangınlar dün kontrol altına alınabildi. 15-19 Temmuz arasında La Palma’da 4 bin kişi tahliye edilirken, 2900 hektarlık alan da yandı. Son dönemde kuraklık sorunu yaşayan İspanya’da yılın ilk dört ayı tarihin en kurak dönemi olarak kayıtlara geçmişti.

İSVİÇRE

İsviçre’nin İtalya sınırına yakın Bitsch bölgesinde başlayan yangın sebebiyle 200’den fazla insan tahliye edilirken, yangın 5 gün içinde söndürüldü.

TÜRKİYE

Kemer’de başlayan yangın 120 hektarlık bir alanı küle dönüştürürken, bölgedeki hastane tahliye edildi ve 6 kişi de hastaneye kaldırıldı.