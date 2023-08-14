Türkiye-Yunanistan temaslarının yol haritası belli oldu

Son dönemde yakınlaşma sürecine giren Ankara-Atina hattıyla ilgili dikkat çekici bir iddia Yunan medyasından geldi.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’ın çok okunan Kathimerini’nin İngilizce edisyonunda yer alan haberde, Eylül ayında Türkiye-Yunanistan ilişkileri için kritik bir dönemeçten geçileceği belirtildi.

Dışişleri Bakanları George Gerapetritis ve Hakan Fidan’ın temas içinde olduğu ve iki ismin birçok konuda görüştüğü belirtilirken iki bakanın gelecek ay New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Recep Tayyip Erdoğan’ın bir araya gelmesi için hazırlıklar yaptığı da belirtildi.

Fidan ve Gerapetritis’in görüşmek için bazı tarihler konusunda müzakere ettiği belirtilirken en yakın tarih olarak ise AB Dışişleri Bakanları Toplantısı gösterildi. Toledo’da gerçekleşecek etkinlik 30-31 Ağustos’ta düzenlenecek. Burada iki bakan, Erdoğan ve Miçotakis’in bir araya gelebileceği tarihleri görüşecek.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, “İki bakanın görüşmesi Türkiye-Yunanistan sorununun en zorlu konu başlıkları öncesinde atmosferi yumuşatmak. Münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı gibi konular bunlardan bazıları” yorumu yapıldı.

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