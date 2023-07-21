Türkler gelsinler diye dua ediyor, onlar kente girişlerini yasakladı

Türkiye, turistleri taşıyan kruvaziyer gemilerinin gelmesi İstanbul, İzmir ve Muğla gibi şehirlere gelmesi için çırpınırken, Hollanda dikkat çeken bir karara imza attı.

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Her yıl 100’den fazla yolcu gemisini ağırlayan Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da turistler krizi neden oldu.

Kentin istila edildiğini düşünen yerel yöneticilerin gemilerin şehir merkezine girmesini yasakladı.

Kruvaziyer gemilerinin yolcularının esrar içip genelevlerinin bulunduğu bölgeye akın etmesini “çekirge istilası” benzetmesini yapan liberal D66 partisinden Ilana Rooderkerk, “Şehrin merkezine gelen yolcu gemileri, Amsterdam’ın turist sayısını azaltma planına uymuyor” dedi.

Amsterdam Belediye Meclisi, çevre kirliliğini azaltma çalışmalarının bir parçası olarak da yolcu gemilerinin şehre girişini yasaklaması, Mart ayında İngiliz erkek turistleri caydırmak amacıyla başlatılan “uzak dur” kampanyasının ardından geldi. Aşırı uyuşturucu ve içki kullanımıyla ilişkili riskleri vurgulayan çevrimiçi reklamlarla, Britanya’dan Hollanda’ya bekarlığa veda partisi veya bar gezintisi için Amsterdam’a gelenlere uyarı yapılıyordu.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema geçen yıl, gemi turlarının birkaç saat serbest bırakılan yolcularının; bir müzeyi ziyaret edecek zamanları olmadığından, şehri dolaşmadan çok az şey yaparak kentten ayrılmasıa dikkat çekerek durumdan şikayetçi olmuştu.

Amsterdam’a yolcu gemilerinin girişinin yasaklanmasının bir başka nedeni de hava kirliliği.

2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre, büyük bir yolcu gemisi bir günde 30 bin kamyona eşdeğer nitrojen oksit (NOx) üretiyor.

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