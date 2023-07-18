Tüyler ürpertici olay: Evinin önüne çizilen işaretlerin anlamı korkuttu

Posta kutusunda ve evinin ön kapısında gizemli işaretler bulan bir kadın, bunların "karanlık" bir anlamı olabileceğini öğrenince dehşete kapıldı.

Sozcu.com.tr

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Avustralya’nın Geelong kentinde yaşayan bir kadın, evinin önünde bazı kırmızı işaretler görmeye başlayınca şaşırdı ve yeni işaretler ortaya çıkmaya devam ettikçe endişelenip Facebook’a danıştı.

Daily Mail’in haberine göre, “Bu kırmızı işareti birkaç hafta önce posta kutumda buldum ve bugün yan kapımda yeni bir kırmızı işaret gördüm, kilitle aynı hizada. Endişeleniyorum çünkü iki gece önce evin karşı tarafındaki kapı açıktı. Buna benzer bir şey gören veya başına gelen oldu mu?” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları, kadını, garip işaretlerin köpek çalmak isteyen hırsızlar tarafından kullanılan bir kod olabileceği konusunda uyardı.

Bir kişi, “İnsanların bunu yaptığını ve yasa dışı dövüş için köpek çaldığını duydum. İzleri silin ve köpekleri içeride tutun.” diye uyardı.

Kadının köpeği olup olmadığı ise bilinmiyor ancak diğer kullanıcılar da işaretlerin tehditkar bir şeyi sembolize edebileceğini söylediler.

İnsanlar, kadının polise işaretleri söylemesini ve güvenlik kameraları yerleştirmesini tavsiye etti.

BU İLK DEĞİL

Böyle bir olay ilk kez olmuyor. Adelaide’de bir ev sahibi de mahallesinde siyah işaretler gördü ve bunların “hırsızlar tarafından kullanılan gizli bir kod” olduğuna karar verdi.

Endişeli mahalle sakini, bazı mülklerin üzerine “NT” ve “S” harflerinin yanı sıra çetele işaretleri gibi görünen satırların çizildiğini fark etti.

Reddit’e soran kişi aldığı cevapla şaşkınlığa uğradı. Bazı Reddit kullanıcıları, bunların hırsızlar tarafından kullanılan bir kod olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Bir kullanıcı “Mülkünüze zorla girmek istiyor. NT (not threaten) = tehdit yok, S (safety) = güvenli,” diye yazdı ve ekledi: “İşaretler genellikle evinizi kaç gün boyunca izledikleri ve bir girişi kaç kez kullandığınızdır.”

Güney Avustralya polisi, o zamandan beri, ilgili iki bölge sakini tarafından anlatılanlar gibi işaretler bulan herkesi bunu bildirmeye çağırdı.

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