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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’de

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret ediyor.

Yayınlanma: 20:54 - 07 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’de

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi. Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile barış formülü konusundaki pozisyonların koordinasyonu, NATO Zirvesi, güvenlik garantileri, Tahıl Anlaşması, Ukrayna’nın yeniden inşası ve Türk ve Ukraynalı şirketler arasındaki savunma sözleşmeleri konularını ele alacaklarını kaydetti.


ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy, Vahdettin Köşkü'nde ikili görüşme yapacak.

İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Görüşmelerin ardından Erdoğan ve Zelenskiy’nin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Zelenskiy dün Çekya’yı, bugün Slovakya’yı ziyaret etmişti. (AA)

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