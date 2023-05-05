Ukrayna kendi Bayraktar TB2 SİHA’sını vurdu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Kiev'in Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracının vurularak düşürüldüğü açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Bir yılı aşkın bir süredir Rusya ile savaşın içinde olan Ukrayna kendi silahlı insansız hava aracını vurarak düşürdü.

Ukrayna hava kuvvetlerinin, başkent Kiev semalarında Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracını vurduğu belirtilirken SİHA’nın Rusya’ya ait olduğunun tahmin edildiği açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Yardımcısı Andriy Yermak, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada SİHA’nın düşmana ait olduğunu söylese de daha sonra bu aracın Ukrayna hava kuvvetlerine ait olduğu ortaya çıktı.

Ukrayna ordusu SİHA’nın yerel saatle 20.00 sularında kontrolden çıktığını ve o sıralarda vurulmasına karar verildiğini de açıklarken, “teknik bir sorun” üzerinde durulduğu da kaydedildi.

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