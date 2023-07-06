Ukrayna lideri Zelenskiy Türkiye’ye geliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yarın Türkiye'ye gelecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın İstanbul’a gelecek.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin yarın Türkiye’ye bir çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.
Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz’da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak. (AA)