Abone Ol

Ukrayna, Pakistan’dan destek istedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ilgilendiren gelecekteki Birleşmiş Milletler (BM) kararlarında Pakistan’ın Kiev lehine oy kullanmasını umduğunu söyledi.

Yayınlanma: 00:51 - 23 Temmuz 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ukrayna, Pakistan’dan destek istedi

Resmi ziyaret kapsamında geldiği Pakistan'da Dawn gazetesine açıklamalarda bulunan Kuleba, Pakistan'ı dost bir ülke olarak nitelendirerek, Başbakan Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile yaptığı görüşmelerin “çok samimi” geçtiğini belirtti.

3 DEFA ÇEKİMSER KALMIŞLARDI

Kuleba, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ilgilendiren gelecekteki Birleşmiş Milletler (BM) kararlarında Pakistan'ın Kiev lehine oy kullanmasını umduğunu ifade etti.

Pakistan, “Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınayan” BM kararlarında 3 defa çekimser kalmıştı.

Kuleba’nın Pakistan’a gelişi, iki ülke arasında 1992’de diplomatik ilişki kurulmasından bu yana Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret olmuştu. (AA)

G7 ülkelerinden Ukrayna kararıİlginizi ÇekebilirG7 ülkelerinden Ukrayna kararıNATO-Ukrayna Konseyi ilk kez toplandıİlginizi ÇekebilirNATO-Ukrayna Konseyi ilk kez toplandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Başbakan Birleşmiş Milletler Dışişleri Bakanı Pakistan Rusya Ukrayna
X Reklam