Ukrayna’da 2. Çernobil paniği: ‘Nükleer sızıntı Türkiye’ye gelebilir’

Uzun süredir nükleer felaket ihtimali nedeniyle gündeme gelen Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’ne dair son açıklamalar büyük korku yarattı. Santralin patlaması halinde nükleer sızıntıdan etkilenmesi beklenen ülkeler arasında Türkiye de var.

Sozcu.com.tr

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Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi olan ve aylardır Ukrayna ve Rus güçlerinin ateşi arasında kalan Zaporijya Nükleer Santrali'yle ilgili Kiev ve Moskova'dan korkutan açıklamalar geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, kontrolü altında tuttuğu santralin çatısına patlayıcı yerleştirdiğini ve tesisi patlatmayı planladığını öne sürdü. Ukrayna istihbaratına göre santralin her an havaya uçabileceğini belirten Zelenskiy, durumu dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da görüştüğünü, BM'ye bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'yla temas halinde olduklarını söyledi.

Ukrayna ordusu da yaptığı açıklamada santraldeki iki reaktörün çatısına patlayıcı maddeler yerleştirildiği iddiasını yineledi. Rusya'nın bu yolla Ukrayna'yı suçlamaya çalışacağı belirtilen açıklamada, ordunun teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Rusya ise Ukrayna ordusunun nükleer santrale saldırmayı planladığını savundu. Rus nükleer enerji kurumu Rosenergoatom danışmanı Renat Karchaa, Ukrayna'nın santrale bir gece yarısı uzun menzilli silahlarla kamikaze saldırısı düzenlemeyi planladığını kaydetti.

RUS BASININDAN KORKUTAN HARİTA

Rusya'nın Ukrayna işgalinden hemen sonra ele geçirdiği Zaporijya, aylardır provokasyon iddialarıyla gündemden düşmüyor. Santralin patlaması halinde 1986'daki Çernobil felaketinden sonraki en büyük nükleer sızıntının tüm bölgeyi etkileyeceği konuşuluyor.

Rus nükleer enerji uzmanı İgor Nikulin, Rus basınına yaptığı açıklamada, Zaporijya'nın patlaması halinde radyoaktif sızıntıdan etkilenecek ülkeleri sıraladı. Patlamanın Çernobil gibi bir etki yarabileceğini kaydeden Nikulin, Karadeniz kıyısındaki bölgelerin yoğun olarak etkileneceğini vurguladı.

Rus uzman, en çok etkilenecek yerlerin Herson, Odessa ve Kırım olacağını, radyasyonun Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'ye ulaşacağını söyledi. Radyoaktif bulutların rüzgarın yönüne göre Polonya, Romanya ve Macaristan'a da ulaşabileceğini belirten Nikulin, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olması nedeniyle Zaporijya'daki olası sızıntısının etkisinin ciddi boyutlara ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Rus hükümetine yakın haber sitesi Life’ın haberinde yayınlanan haritada da, nükleer sızıntının Türkiye'nin kuzey ve orta bölgelerini etkileyeceği görülüyor.

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