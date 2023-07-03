Ukrayna’dan Rus tatilcilere tehdit: Kırım plajlarından uzak durun

Ukrayna’da 16 aydan uzun süredir devam eden Rus işgali özellikle doğu cephesinde şiddetlenirken Kiev, Rusya’nın kontrolündeki Kırım’ı müzikli bir video yayınlayıp tehdit etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna savaşı sürerken paralı asker grubu Wagner'in ayaklanmasıyla sarsılan Rusya, cephede de zor günler yaşıyor.

Ülkenin doğusunda birçok yeri geri aldığını duyuran Kiev, son olarak Rusya kontrolündeki Kırım'ı plajlara saldırı düzenlemekle tehdit etti.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği ve ülkenin dev Karadeniz Filosu'na ev sahipliği yapan Kırım'a son dönemde İHA'larla saldırılar düzenleyen Ukrayna ordusu, dün Twitter'da dikkat çeken bir video paylaştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Hollywood filmlerinden sahnelerin de yer aldığı müzikli videosunda, “Bu yaz için büyük hedefleriniz mi var? Bazı plajlar için bir seyahat uyarısı yürürlükte” ifadeleri dikkat çekti.

Geçen yaz Ukrayna'nın Kırım'a düzenlediği saldırıların görüntülerine yer verilen videoda, “Sizi geçen yaz Kırım'dan uzak durmanız konusunda uyarmıştık. Bizim tahminlerimize göre hava fırtınalı olacak” denildi.

Birçok Rus'un tatil için her yıl akın ettiği Kırım'da geçen yaz Ukrayna'nın düzenlediği hava saldırıları paniğe yol açmış, birçok kişinin plajlardan kaçtığı görüntüler gündem olmuştu.

Ukraynalı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda Kırım'ı geri alacaklarını ve yarımadada yaşayan Rusya yanlılarının kaçacağını belirtmişti.

İlginizi Çekebilir Kırım'daki Rusya yanlısı yönetim, Zelenskiy'nin yazlık evine el koydu

İlginizi Çekebilir Kırım'daki petrol tesisine İHA saldırısı

İlginizi Çekebilir Ukrayna, tatil için Kırım’ı seçen Ruslarla dalga geçti: Keşke Antalya’ya gitseydiniz