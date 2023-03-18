Abone Ol

Ukrayna’dan tahıl koridoru açıklaması

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin 120 gün daha uzatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ukrayna’dan tahıl koridoru açıklaması

Kubrakov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın süresinin 120 gün daha uzatıldığını belirtti.

Söz konusu anlaşmaya sadık kaldıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres’e minnettar olduklarını kaydeden Kubrakov, “Ortak çabalarımız sayesinde 25 milyon ton Ukrayna tahılı dünya pazarlarına ulaştırıldı.” ifadelerini kullandı.

2022’DE İSTANBUL’DA YAPILMIŞTI

Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da yapılmıştı.

19 Kasım 2022’den itibaren 120 gün süreyle uzatılan anlaşma, bugün sona eriyordu. (AA)

Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması uzatıldıİlginizi ÇekebilirErdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması uzatıldıRusya tahıl koridoru kararını açıkladıİlginizi ÇekebilirRusya tahıl koridoru kararını açıkladı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam