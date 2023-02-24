Ukrayna’nın BM Temsilcisi: Barış zirvesinin gerçekleşeceğini umuyoruz

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yevheniia Filipenko, Rusya-Ukrayna savaşıyla alakalı BM arabuluculuğunda bir "barış zirvesinin" gerçekleşeceğini umut ettiklerini ve böyle bir zirvenin gerçekleşmesi için gerekli koşulları oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

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Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Filipenko, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde katıldığı BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından bir yıl geçtiğini hatırlatan Filipenko, Rusya’nın bir yıldır uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerini ihlal ettiğini ifade etti.

Filipenko, “Ukrayna, bir yıldır kendini ve aynı zamanda tüm demokratik dünyayı Rusya’ya karşı savunuyor.” dedi.

Kremlin’in bu savaşın çok kısa sürede biteceğini ve Ukrayna’nın yenileceğini düşündüğünü kaydeden Filipenko, bunun düşündükleri gibi olmadığını, Ukraynalıların sadece Rus işgalini durdurmakla kalmadığını ve aylarca başarılı bir şekilde savaşarak Rusya işgalindeki birçok bölgeyi özgürleştirdiğini söyledi. Filipenko, son bir yılda Ukraynalıların büyük acılar çektiğini ifade etti.

Ülkede milyonların hayatının tamamıyla değiştiğini vurgulayan Filipenko, ancak cephedeki halkın mücadelesinin takdir ettiğini kaydetti.

Filipenko, bu süreçte Ukrayna’nın yanında yer alan ve Rusya’ya yaptırım uygulayan tüm ülkelere teşekkür ederek “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı agresifliği sadece Ukrayna’ya değil, tüm demokrasilere ve BM üyesi ülkelere karşıdır. Bu yılın barış ve Ukrayna için zafer yılı olmasını diliyoruz.” diye konuştu.

“BÖYLE BİR ‘BARIŞ ZİRVESİNİN’ GERÇEKLEŞECEĞİNİ UMUYORUZ”

Filipenko, AA muhabirinin, “Birkaç ay önce Ukraynalı yetkililer, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arabuluculuğunda bir ‘barış zirvesi’ arzu ettiklerini söylemişlerdi. Bu konuda son durum nedir? Yakın gelecekte böyle bir adım atılabilir mi?” sorusuna, “Biz, böyle bir ‘barış zirvesinin’ gerçekleşeceğini umuyoruz. Bu zirvenin gerçekleşmesi için gerekli koşulları oluşturmaya çalışıyoruz. Dün BM Genel Kurulu (BMGK), Rusya’ya ‘kayıtsız, şartsız ve hemen’ Ukrayna topraklarından çekilme çağrısında bulunan kararı oy çokluğuyla kabul etti. Bu yönde atılan en önemli adımlardan biri oldu.” yanıtını verdi.

Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve Türk halkına da zor sorunlara çözümler bulmak için gösterdiği çabalar için şükranlarını sunan Filipenko, “Türkiye, sadece Ukrayna ile ilgili değil, diğer konularda da çaba harcıyor. Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ve diğer konulara katılımı çok takdir ediliyor. Özellikle de Türkiye’nin tarifi imkansız olan deprem gibi acılar yaşıyorken.” ifadelerini kullandı. (AA)

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