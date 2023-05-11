Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar yaşanıyor

Yaklaşık 15 aydan beri süren Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en yoğun çatışmalar, Donetsk bölgesinde yaşanıyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’da 24 Şubat 2022’de başlattığı savaşta Bahmut, Ugledar, Marinka ve Avdiyivka gibi şehirler ile diğer yerleşim yerleri yönündeki ön cephede çatışmalar devam ederken cephe hatlarının gerisinde de Ukrayna ordusunun yoğun hareketliliği gözleniyor.

Ukrayna ordusunun geçen yıl Harkiv ve Herson bölgelerinde Rus ordusuna karşı düzenlediği kapsamlı karşı saldırıların ardından çatışmalar, daha çok Donetsk bölgesinde yoğunlaştı. Ukrayna’nın Herson, Luhansk, Zaporijya, Herson ile Harkiv ve diğer bölgelerinde de çatışmalar sürüyor ama en şiddetlileri, Donetsk’in çeşitli noktalarında yaşanıyor.

Özelikle topçu atışları ve insansız hava araçlarına (İHA) yönelik hava savunma sistemlerinin atış seslerinin sık sık duyulduğu bölgede tank ve zırhlı araçların yoğun hareketliliği dikkati çekiyor. Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının da sık sık alçak uçuş gerçekleştirdiği ve helikopter seslerinin işitildiği bölgedeki çatışmaların yoğunluğu cephenin her noktasında hissediliyor. (AA)

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