Ülkelerden İsveç’e tepki: Protesto notası verildi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyona tepkiler dinmiyor. Suudi Arabistan, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıya izin verilmesine tepki olarak İsveç'e protesto notası verdi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsveç hükümetinin saldırıya izin vermesini protesto etmek için İsveç'in Abu Dabi Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

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Ürdün, Umman, Katar ve Mısır, İsveç’in başkenti Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıyı kınadı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, İsveç’e protesto notası verdi.

ÜRDÜN

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kur’an-ı Kerim’in İsveç makamlarının koruması altında yırtılması, nefreti körükleyen “pervasız bir eylem” olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlık kınanırken, saldırının şiddeti ve dinlere hakareti kışkırtan İslamofobi’nin bir tezahürü olduğu belirtildi.

UMMAN

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsveç makamlarınca aşırılık yanlılarına “Kur’an-ı Kerim’i yakmak ve saygısızlık” için mükerrer izin ve koruma verilmesi kınandı.

Müslümanların duygularına ve kutsallarına yönelik bu provokatif eylemlerin, şiddet ve nefreti körüklediği vurgulandı.

KATAR

Katar Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik tekrarlanan saldırılara ve İsveç makamlarının nefret ve dini ayrımcılığı ifade eden eylemlere karşı harekete geçmemesine tepki gösterdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kur’an-ı Kerim’e ve İslam dininin kutsallarına yönelik devam eden saldırılar sonucunda İsveç’in Doha Büyükelçisi’ne saygısızlık eylemlerinin durdurulması için gerekli önlemlerin alınmasını talep eden protesto notası verilmesi kararı alındı.”

MISIR

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da “Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırının, ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan ve dünya çapında milyonlarca Müslüman’ın duygularını kışkırtan bariz bir meydan okuma olduğu” kaydedildi.

Açıklamada, Mısır’ın İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in tekrar tekrar yırtılması ve yakılması olaylarını kınadığı belirtildi.

İSVEÇ’E PROTESTO NOTASI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kur’an-ı Kerim’e ve İslam’ın kutsallarına yönelik saldırıların devam etmesi üzerine İsveç’in Riyad Maslahatgüzarı Bakanlığa çağrıldı.

Protesto notasında İsveç makamlarından, “tüm dini öğretileri, uluslararası yasaları ve normları ihlal eden bu utanç verici eylemlerin durdurulması için gereken tedbirleri alması” istendi.

Notada ayrıca, Suudi Arabistan’ın, dinler arasında nefreti körükleyen bu tür eylemlere kesin bir şekilde karşı çıktığı vurgulandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada da İsveç’in Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıya izin vermesini “sorumsuzluk” olarak nitelendirerek kınamıştı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da, İsveç’in Abu Dabi Maslahatgüzarı’nın Bakanlığa çağrıldığı ve diplomata protesto notası verildiği aktarıldı.

“İsveç hükümetinin bu eylemlerin uygulanmasına izin vermeye devam etmesi, uluslararası sorumluluğundan kaçması ve sosyal değerlere saygı göstermemesinin şiddetle kınandığı” ifade edilen açıklamada, barış ve güvenliğin sağlanmasını olumsuz etkileyen ırkçılık ve nefret söyleminin denetlenmesinin önemine vurgu yapıldı.

BAE’nin, “bu tür çirkin eylemler için ifade özgürlüğünün bir gerekçe olarak kullanılmasını reddettiği” kaydedilen açıklamada, bu tür eylemlere defalarca izin verilmesinin, dinlere, kitaplara, kutsallara saldırı ve hakareti yasaklayan uluslararası yasalara aykırı olduğu belirtildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

İsveç’te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, dün Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim’i ve Irak bayrağını ayaklar altına aldı.

Bunun üzerine Bağdat yönetimi, İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom’un ülkeyi terk etmesini istedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi.

Irak asıllı Momika, Kurban Bayramı’nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya’nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti. (AA)

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