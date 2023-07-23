Ülkenin en sağcı hükümetine tepkiler artıyor: CEO’ları gözaltına aldılar

Seçimlerden sonra kurulan ve "ülke tarihinin en sağcı hükümeti" olarak tanımlanan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformunda geri adım atmamasına tepkiler çığ gibi artıyor... ABD medyasına konuşan kaynaklar çok sayıda CEO'nun, beyaz yakalının, emekli askerin gözaltına alındığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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İsrail tarihinin en sağcı hükümetini yöneten Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ortaya attığı “yargı reformuna” tepkiler giderek artıyor…

İsrail hükümetinin Ocak ayında gündeme getirdiği fakat gelen tepkiler üzerine 27 Mart’ta Netanyahu’nun “ertelediği” yargı reformunun 2023-2024 bütçesinin geçmesinden sonra yeniden gündeme geleceğini açıklaması sonrasında dün ülke tarihinin en büyük eylemi gerçekleşti.

Dün binlerce İsrailli sokağa dökülerek Netanyahu’nun adımlarını protesto etti… Tel-Aviv’den Kudüs’e başlayan yürüyüşte hükümet ve Netanyahu karşıtı sloganlar atılırken, yargı reformundan da vazgeçilmesi istendi.

ABD’nin saygn medya kuruluşlarından Bloomberg’e konuşan bazı kaynaklar, aralarında milyar dolarlık şirketlerin CEO’larının da olduğu çok sayıda insanın gözaltına alındığını duyurdu.

İsmini açıklamayan kaynaklar, ülkenin önde gelen beyaz yakalılarının ve kanaat önderlerinin de eylemlere katıldığını ve gözaltına alındığını aktarırken, protesto gösterisini organize eden isimlerden biri olan Shikma Bressler, “İsrail toplumunun omurgasını oluşturan insanlar, şirket kuranlar, büyük kurumları yönetenler burada. Bazıları özel askeri operasyona bile katıldı” dedi. Bressler, “Milyarlarca dolar değeri olan start-up’ların kurucularını ve CEO’larını sokakta gözaltına aldılar” yorumunu da yaptı.

Yaklaşık 800 bin kişinin ve 270 farklı örgüt ve derneğin katıldığı eylemde sloganların atıldığı ve insansız hava araçlarıyla fotoğraflar çekildiği de belirtildi.

PARA BİRİMİ DEĞER KAYBEDİYOR

Bloomberg’deki haberde Netanyahu’nun tartışmalı yargı reformunun küresel yatırımcıları da rahatsız ettiği aktarıldı. Son dönemde İsrail borsası, bonosu ve para biriminin benzer durumdaki diğer ülkelere göre daha kötü performans sergilediği hatırlatıldı.

Eylemlere destek veren grubun beyin takımının arkasında ise üst düzey isimler olduğu belirtildi. Bağışlarla adını duyuran eylemlerin arkasında eski müsteşarlardan olan ve şimdilerde CEO olarak görev alan Eran Schwartz, İsrail markalarını Silikon Vadisine tanıtan ünlü halkla ilişkiler uzmanı Daria Shaked Henig, eski genelkurmay başkanları Dan Halutz ve Moşe Yaalon gibi isimlerin olduğu belirtildi.

Eski başbakanlardan Ehud Barak’ın yanında çalışan Gilead Sher ve Yossi Kucik gibi isimlerin de eylemlerde yer aldığı belirtilirken Orni Petrushka ve Zohar Levkovitz gibi çok sayıda girişime destek veren ismin de protesto gösterilerine katıldığı vurgulandı.

GERİ ADIM ATMIŞTI AMA…

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin’in, 5 Ocak’ta duyurduğu “yargı reformu”, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart’ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerinin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının 2. ve 3. oylama için 24 Temmuz’da Meclise getirileceğini açıklamıştı.

Hükümetin “yargı reformuna” karşı çıkan aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail basınında, Savunma Bakanı Gallant’ın, orduda yedek askerlerden gelen tepki üzerine Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının ertelenmesi için çalıştığı belirtilmişti.

İsrail’de siyaset, ordu, güvenlik ekonomi ve yargıda üst düzey görev yapmış isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor. (AJANSLAR)

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