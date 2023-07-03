Ülkeyi ayağa kaldıran garsonun görüntüleri ile ilgili işletmeciden yorum geldi

Hafta sonu, tatil beldesinde çekilen görüntülerin yarattığı tartışma devam ediyor...

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’ın popüler tatil beldelerinden olan Rodos adasında hafta sonu çekilen görüntülerle ilgili tartışmalar dinmek bilmiyor…

Rodos’taki bir işletmede çekilen görüntülerde beyaz tişörtlü bir garson, göğsüne kadar gelen tuzlu suyun içinde bata çıka ilerleyerek denizin derin alanlarına yapılan ahşap localara hizmet verirken görülüyordu. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler büyük tepki çekerken Yunan yetkililer de devreye girmişti.

Yunan bakanlar, olayla ilgili soruşturma başlatırken, tartışmanın ortasında kalan garson ise, “Ben bu sayede günde 200 euroya kadar bahşiş alıyorum” demiş ve halinden memnun olduğunun altını çizmişti. Bugün ise tartışmaya konu olan mekanın işletmecisi Yunan medyasına konuştu.



Mekanın sahibi Yunan medyasına konuşarak kendini savundu. İşletmeci, “Garson kendisi suyun içine girmek istedi. Bu sayede iyi bir bahşiş almak istedi. Bu çocuk beş yıldır benimle çalışıyor. Bu özel bir davetti ve iyi bahşiş almak istedi. Bu çocuğun maaşı 3 bin euro ve eğer müşterinin istediğini getiriyor” dedi.

“GARSONUN KIYAFETİ SU GEÇİRMEZ”

Yunan işletmeci, garsonun giydiği kıyafetin de su geçirmez olduğunu söyledi.

İşletmeci, “Beni ve işletmemi karalamak isteyenler harekete geçti. Öğleden sonra 10 müfettiş geldi ve her şeyi incelediler fakat her şeyin yasal olduğunu gördüler. Sahil güvenlik ekipleri de geldi ve onlar da her şeyin yasalara uygun olduğunu gördü” dedi. İşletmeci, çalışanlarının güvenliğine öncelik verdiğini dile getirirken, “Başka bir açıklama yapmayacağım ve çalışanlarım da aynı şeyleri söyler” yorumunu yaptı.

BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ

Hafta sonu çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından tepkilerin artması üzerine Yunan yetkililer soruşturma başlatmıştı.

Mekanın sahibinin, Yunan parlamentosunun kantininin işletmeciliğini yapan bir girişimci olduğu öğrenilirken Çalışma Bakanı Adonis Georgiadis ve kabinedeki bir diğer bakan olan Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis de soruşturma başlatıldığını doğrulamıştı.

GARSON KONUŞTU: BÖYLE BAHŞİŞ ALIYORUM

Yaşananların merkezinde yer alan genç garson da Yunan medyasına konuştu.

İsmini açıklamayan genç adam, “Böyle çalışmaktan gocunmuyorum. Bu sayede günde 200 euroya kadar çıkan bahşiş alıyorum” dedi.

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