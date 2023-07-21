Ünlü fast food zincirinde rezalet: Çöpten çıkardığı kızarmış patatesi satmış

Türkiye'de de çok sayıda şubesi olan ABD merkezli bir fast food zincirinde bir rezalet yaşandı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Florida eyaletinde 1954 yılında açılan ve Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede on binlerce şubesi bulunan fast food zincirinde yaşanan bir rezalet uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Şirketin Güney Carolina’daki bir şubesinde müdür yardımcısı olarak çalışan bir kadın, müşterilerine çöpten çıkardığı patates kızartmasını servis ettiği için gözaltın alındı. Müşterinin şikayeti üzerine olay büyürken 39 yaşındaki müdür yardımcısı Jaime Christine Major gözaltına alındı.

ÇÖPTEN ÇIKARDIĞININ ÜZERİNE TAZELERİ KOYDU

Major’un çöpten çıkardığı patates kızartmasını nasıl servis ettiğini anlatan görgü tanıkları, “Çöpten çıkardığı patates kızartmalarını tezgaha koydu daha sonra üzerine taze yapılmış patates kızartmalarını koydu ve bunları da servis etti” dedi.

Müşterilerle kavga eden Major gözaltına alınırken, eğer suçlu bulunması durumunda Major’un 20 yıl hapis cezası alabileceği belirtildi. Fast food zincirinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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