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Ünlü kahin Nostradamus’un 2023 için bir kehaneti daha gerçek oldu

Fransız astrolog ve kahin Nostradamus'un 2023 yılı için bir kehanetinin daha gerçek olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:23 - 20 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Ünlü kahin Nostradamus’un 2023 için bir kehaneti daha gerçek oldu

Aşırı sıcaklarla boğuşan Avrupa’da yaşananları ünlü astrolog ve kahin Nostradamus’un yüzlerce yıl önce bildiği ortaya çıktı…

Yaklaşık 500 yıl önce yazdığı Les Proheties isimli kitabıyla tanınan ve birçok isabetli tahminde bulunan Nostradamus’un yıllar öncesinde Avrupa’daki aşırı sıcakları bildiği tespit edildi.

Fransız Devrimi’ni, Adolf Hitler’i ve Japonya’ya atom bombası atılmasını bilen Nostradamus’un 2023 yılı için ortaya attığı “öldürücü sıcaklıklar” açıklaması da gerçek oldu. Nostradamus’un yıllar önce küresel ısınma ile ilgili dikkat çekici ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Metinde Nostrdamus, “Güneş parlayan denize çarpacak: Karadeniz’deki bütün canlı balıklar pişecek. Rodos ve Cenova aç kalacak, aç kalan insanlar onları yiyecek” ifadelerini kullanıyor.

Son haftalarda Avrupa genelinde birçok ülke öldürücü sıcaklarla mücadele ederken Yunan adası Rodos son günlerde 40 santigrat dereceyi bulan sıcaklarla boğuşuyor.

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