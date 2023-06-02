Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Suudi Arabistanlı Racva Al Seyf evlendi

Ürdün'de Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Veliaht Prens Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf'in nikahı kıyıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ürdün resmi devlet televizyonunda yer alan haberlere göre, başkent Amman’daki Zahran Sarayı’nda nikah töreni düzenlendi.

Nikahta, Kral 2. Abdullah’ın yanı sıra Prens Hassan bin Talal ile gelinin babası şahit olarak hazır bulundu.

Nikah töreni sonrasında damat ve gelinin düğün konvoyu eşliğinde başkentin batısındaki Hüseyniye Sarayı’na geçeceği belirtildi.

Ürdün Kraliyet Divanı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah’ın Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf’e prenseslik unvanı verdiği bildirildi.

Kral ve Kraliçe’nin nikah münasebetiyle Hüseyniye Sarayı’nda devlet liderleri, veliahtlar ve farklı ülkelerden davetlilerin katılacağı yaklaşık 1700 kişilik bir resepsiyon vermesi, ardından resmi bir akşam yemeği organizasyonunun düzenlenmesi bekleniyor.

Kral 2. Abdullah’ın, Prens Hüseyin (29), Prens Haşim (18), Prenses İman (27) ve Prenses Selma (23) olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor.

Prens Hüseyin bin Abdullah, Anayasa’nın 28. maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere Ürdün tahtının meşru varisi konumunda.

DÜĞÜNE KATILAN LİDERLER

Veliaht Prens Hüseyin’in düğününe Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Hollanda Kralı Willem Alexander, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Kuveyt Veliahtı Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, İngiltere’nin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya’dan Sorumlu Devlet Bakanı Tarık Ahmed ve ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden ile kızı Ashley Biden’in de aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

ABD BAŞKANI BIDEN’DAN TEBRİK MESAJI

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, ABD’nin Amman Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından paylaşılan video mesajla Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin’in düğünü dolayısıyla tebrik mesajlarını iletti.

Arapça ve İngilizce altyazılı yayımlanan videoda, Jill Biden, Veliaht Prens Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf’i tebrik etti ve mutluluklar diledi.

Biden, “Halklarımız arasındaki dostluğu derinleştirmeye devam ederken, önümüzdeki yıllarda sizinle ve gururlu ebeveynleriniz Kral Abdullah, Kraliçe Ranya ve tüm Ürdünlülerle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Bugün hepinizin yanında olabilmeyi gerçekten çok isterdim.” dedi. (AA)

İlginizi Çekebilir İngiliz Kraliyet Ailesi veliahtı rock müzik hayranı çıktı

İlginizi Çekebilir Kraliyet ailesi yine gergin: "Harry ve Meghan istediğini alamadı"