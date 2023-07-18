Üst düzey AB yetkilisi: Zirvede Türkiye görüşülebilir

Anadolu Ajansı'na konuşan bir AB yetkilisi Perşembe günü gerçekleşecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye ile ilişkilerin de mercek altına alınacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Brüksel’de bu hafta yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Anadolu Ajansı’na konuşan bir yetkili, görüşmenin detayları ile ilgili bilgileri paylaştı. Zirvede, Türkiye’nin de gündemde olacağı belirtilirken, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir AB yetkilisi, Türkiye ile ilişkilerin Birlik için en fazla önem taşıyanlardan biri olduğunu belirterek, katılım sürecinin durmasına rağmen Türkiye’nin “hala aday ülke” olduğuna dikkati çekti.

AB ülkelerinin liderlerinin son toplantılarında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den Türkiye konusunda rapor hazırlamasını istediklerini hatırlatan AB yetkilisi, perşembe günkü toplantıda bu rapor için ilk görüş alışverişinin yapılacağını bildirdi.

DİYALOG MESAJI

AB tarafı, son dönemde Türkiye’nin dış politikasında bazı değişimler gördüklerini, bu bağlamda Türkiye’nin AB konusundaki tutumunu da “test etmek, gelecek aylarda ilişkilerin nereye varabileceğini görmek istediklerini” vurguluyor.

Türkiye ile AB arasında başta Kıbrıs meselesi olmak üzere Suriye, Libya, Doğu Akdeniz gibi konularda görüş farklılıkları bulunduğunu hatırlatan AB yetkilileri, bunlara rağmen Türkiye gibi önemli bir ülkeyle iletişim kanallarını açık tutmak ve diyalog içinde olmak istediklerinin altını çiziyor.

BAKANLAR, BLINKEN İLE TÜRKİYE’Yİ KONUŞABİLİR

Perşembe günkü AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’na ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da video konferansla katılacak.

Toplantının Blinken ile yapılan bölümünde de Türkiye’nin gündeme gelmesi, 11-12 Temmuz’daki Vilnius Zirvesi’nde Türkiye’nin İsveç’in üyelik başvurusu hakkındaki kararı sonrası durum değerlendirmesi yapılması öngörülüyor. (AA)

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