Uzaktan çalışma onları da özendirdi: İstihbarat servisinde talepler değişti

Alman istihbarat servisinde değişim rüzgarı... Covid-19 pandemisi sonrasında dünya genelinde yükselişe geçen uzaktan çalışma modeli Almanya Federal Haber Alma Servisi'ni (BND) de etkiledi.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsünün yaygınlaştırdığı evden çalışma, tüm dünyada ve farklı sektörlerde popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Almanya Federal Haber Alma Servisi’nin (BND) başkanı Bruno Kahl, emekli olup ayrılan çalışanlarının ardından yeterli personel bulmakta zorlandıklarını ve kadrolarında boşluk olduğunu açıkladı.

“Bugün gençler için beklenen belirli koşulları sunamıyoruz” diyen Kahl, yeterince doğru personel bulmayı “artan bir zorluk” olarak tanımladı.

Reuters’e göre Kahl, “Güvenlik nedeniyle BND’de uzaktan çalışma pek mümkün değil ve işe cep telefonunuzu götürememek de iş arayan gençler için pek uygun değil” dedi.

ÇALIŞAN BULAMIYORLAR

Resmi rakamlara göre, BND için yaklaşık 6.500 kişi çalışıyor. İstihbarat servisi, 1956’da soğuk savaş sırasında Batı Almanya’da kuruldu ve 1989’daki birleşmeden sonra değişmeden kaldı. Doğu Almanya’nın dış istihbarat departmanı HVA ise tasfiye edildi.

BND, Irak’ın işgalinden önce ABD ile yakın işbirliği içinde çalıştığı ve Almanya’daki gazetecileri gözetlediği için son yıllarda tartışmalara yol açtı.

Almanya’da durum böyleyken İngiltere’deki muadili MI5 da, web sitesindeki kariyer bölümünde, iş arayanlar için “esnek çalışma modeli, ki bu kişisel taahhütler çerçevesinde çalışabileceğiniz anlamına gelir” imkanı sunduğunu söylüyor.

ABD’nin istihbarat servisi CIA ise, evden çalışma modeliyle faaliyet gösteren “birkaç çalışma grubu” olduğunu söyledi.

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