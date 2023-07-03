Von der Leyen, AB’de mali reformların yıl sonuna kadar yapılacağını düşünüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birlikte mali kuralların reformuyla ilgili hazırlıkların tamamlanıp yıl sonuna kadar onaylanmasını beklediğini söyledi.

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Von der Leyen, AB dönem başkanlığını 1 Temmuz’dan itibaren devralan İspanya’nın Başbakanı Pedro Sanchez ile Madrid’de görüşüp basına birlikte açıklama yaptı.

“Mali kuralların reformlarını yıl sonuna kadar onaylamak gerekiyor. Bu çok önemli bir işlem ve bunu başaracağımıza eminim.” diyen AB Komisyonu Başkanı, İspanya’nın dönem başkanlığının da sürece yardımcı olacağını ifade etti.

Mevcut durumda Brüksel’de müzakere masasında olan mali kuralların reformu kapsamında ülkelerin kamu borç seviyelerinin gerçekçi, kademeli ve sürdürülebilir bir şekilde düşürülmesi hedefleniyor.

Kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 0,5 ile yüzde 3’üne kadar ayarlanması gerekirken, borcun 4 yıla kadar kademeli olarak azaltılması öneriliyor.

Bunun 7 yıla kadar çıkarılması da tartışılırken, Almanya gibi bazı ülkeler buna temkinli yaklaşıyor.

AB GÖÇ VE İLTİCA PAKTI

Diğer yandan Sanchez-Von der Leyen görüşmesinde ele alınan diğer bir konunun, yıl sonuna kadar onaylanması beklenen AB Göç ve İltica Paktı olduğu bildirildi.

Von der Leyen, 23 Temmuz’da İspanya’da yapılacak erken genel seçimlerin AB dönem başkanlığı sürecini etkilemeyeceğine yönelik inancının tam olduğunu belirterek, Göç ve İltica Paktı ile AB’nin yeniden endüstrileşmesi ve Ukrayna’ya destek gibi konularda Birlik içinde ilerleme kaydedileceğini söyledi.

İklim değişikliği krizine de değinen Von der Leyen, gerek sağ gerekse sol olsun aşırı görüşlü tüm siyasi partilerin sürekli geçmişe bakarak gelecekten korktuklarını savundu.

AB Komisyonu Başkanı, “İklim değişikliği bir gerçektir. Bununla nasıl başa çıkacağımıza, zorluklarıyla nasıl yüzleşeceğimize, aynı zamanda yeni teknolojiler ve inovasyon gibi fırsatlardan nasıl yararlanacağımıza, emisyonları azaltırken, çevre ve doğayı korurken ekonomik olarak büyüyüp gelişebileceğimize ve tüm bu olasılıkları gösterebileceğimize dair bir vizyonumuz var.” ifadelerini kullandı.

SANCHEZ, AB’Yİ VATANDAŞLARINA YAKINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYOR

İspanya Başbakanı Sanchez de Kovid-19 salgını, ekonomik sorunlar ve Ukrayna-Rusya Savaşı’ndan dolayı AB’nin vatandaşlarından uzaklaştığını ancak 6 ay sürecek dönem başkanlıkları sürecinde Birliği vatandaşlarına yaklaştıran bir politika izleyeceklerini vurguladı.

AB dönem başkanlığında önceliklerinden birinin Ukrayna’nın mevcut durumu ve geleceği olacağını kaydeden Sanchez, “AB, Rusya’nın işgali sürdükçe Ukrayna’yı desteklemeye devam edecektir. Ukrayna’yı savunmayı ve AB Komisyonunun sonbahar raporunda işaret edeceği adımları gözlemleyerek, katılım yolunda Ukrayna’ya eşlik etmeyi sürdüreceğiz. Avrupa ve Ukrayna zaferin sonuna kadar birliktedir.” dedi. (AA)

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