Wagner isyanı sonrası kayıplara karışmıştı… Putin ünlü komutanı görevden aldı

Rus basını, Ukrayna'daki savaşın en önemli isimlerinden biri olan ve Putin'in savaşta en güvendiği isim olarak anılan Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Surovikin'in görevden alındığını yazdı. Surovikin, Wagner'in ayaklanması sonrası kayıplara karışmış ve akıbeti tartışmalara yol açmıştı.

Sozcu.com.tr

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Rus haber ajansı RİA Novosti, Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'daki birliklerini de yöneten Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'in görevden alındığını bildirdi.

Haberde, Ekim-Aralık 2022'de Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinin komutanlığını yapan Surovikin'in yerine geçici olarak Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Kurmay Başkanı Viktor Afzalov'un atandığı kaydedildi.

‘EV HAPSİNDE’ İDDİASI

Paralı savaşçı grubu Wagner'in 24 Haziran'da Vladimir Putin yönetimine gerçekleştirdiği isyanda, Surovikin bir video yayınlayarak, Wagner'e silah bırakma çağrısında bulunmuştu. İsyanın ardından Rus basınında çıkan bazı haberlerde, Wagner'e yönelik silah bırakma çağrısına rağmen Surovikin hakkında soruşturma başlatıldığı ve ev hapsinde tutulduğu öne sürülmüştü.

ABD istihbaratı, Rus ordusunun en önemli isimlerinden biri olan General Surovikin'in, Prigojin'in isyan planlarından önceden haberdar olduğunu yazmıştı. New York Times'a konuşan ABD'li yetkililer, Surovikin’in isyanın planlanmasına yardım edip etmediğini öğrenmeye çalıştıklarını ifade etmişti.

Daha önce Suriye savaşında da önemli rol üstlenen ve sert yöntemleriyle “General Kıyamet” adıyla anılan Surovikin, Rusya ordusunda büyük saygı ve destek gören bir isim olarak tanınıyor. (AJANSLAR)

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