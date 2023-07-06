Wagner liderinin evinden çıkanlar şoke etti: Kesik baş fotoğrafı, balyoz, ölü timsah…

Rusya lideri Putin’e karşı başlattığı ayaklanmayla dünya gündemine yerleşen Wagner lideri Yevgeni Prigojin’in evine düzenlenen baskının görüntüleri büyük ses getirdi. Evden çok sayıda silah ve mühimmat, altın külçeleri, 100 milyon dolardan fazla nakit para ve Prigojin’in düşmanlarına ait olduğu düşünülen kesik başların çerçevelenmiş bir fotoğrafı çıktı. Evde bulunan farklı renklerdeki çok sayıda peruk da, Wagner liderinin aslında bir ajan olduğu iddialarına yol açtı. Belarus'tan da ayaklanmadan beri görülmeyen Prigojin'le ilgili kafa karıştıran bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı ayaklanma başlatarak herkesi şoka uğratan Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in evine düzenlenen baskının görüntüleri yayınlandı.

Ukrayna'da cephenin ön saflarında savaşan paralı asker grubu Wagner'in isyanı 24 saatten kısa sürmüş ve Prigojin anlaşmayla Belarus'a sürgün gitmeyi kabul etmişti. Amacının Putin yönetimini devirmek olmadığını savunan Prigojin, orduya yönelik sert açıklamalarını sürdürmüştü.

Rus güvenlik güçleri, Prigojin'in St. Petersburg'daki evine baskın düzenledi. Kremlin yanlısı Rus gazetesi İzvestiya, evden görüntüleri paylaştı.

Prigojin'in lüks evinde çok sayıda silah ve mühimmat, altın külçeleri, 100 milyon dolardan fazla nakit para, çok sayıda pasaport ve içi doldurulmuş ölü bir timsah bulundu. Evin duvarında Prigojin'in düşmanlarına ait olduğu düşünülen kesik başların çerçevelenmiş bir fotoğrafı dikkat çekti.

PRİGOJİN’İN PERUKLU FOTOĞRAFLARI TARTIŞMA YARATTI



Resepsiyon odasındaysa üzerinde “Müzakerelerde kullanmak üzere” yazılı dev bir balyoz tespit edildi. Lüks evin giyinme odasında farklı renklerde çok sayıda peruk da bulundu.

Rusya'da devlet destekli bazı sosyal medya hesaplarında da Prigojin'in kılık değiştirdiğini, takma sakal ve peruk taktığını gösteren fotoğraflar paylaşıldı. Wagner liderinin Libya ve Sudan farklı ülkelerde ajan olarak çalıştığı iddialarına yol açan fotoğrafların gerçek olup olmadığı tartışma yarattı.



Wagner savaşçıları, Ukrayna'nın yanı sıra Sudan, Libya, Suriye ve Mali gibi ülkelerde de faaliyet yürütüyor.

Kremlin'den aldığı restoran ihaleleriyle bir dönem “Putin'in aşçısı” olarak tanınan ve Rusya liderine yakın bir isim olan Prigojin, isyan sonrasında Putin tarafından “hain” ilan edilmişti.

BELARUS LİDERİ: PRİGOJİN RUSYA’DA

Bu arada Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, Priojin'le ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Gazetecilere konuşan Lukaşenko, Wagner liderinin düşünüldüğü gibi Belarus'da değil Rusya'da olduğunu söyledi.

Daha önce “Putin'in Prigojin'i öldürmesini engelledim” diyen Lukaşenko, Wagner liderinin Belarus'a gittiğini doğrulamıştı. Son açıklama kafaları karıştırırken Prigojin, başarısız ayaklanma sonrasında kamuoyu önünde görülmüyor.

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