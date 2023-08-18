Yedi bebeği öldürdüğü iddia edilen cani hemşire suçlu bulundu

İngiltere'de yedi bebeği öldürmek ve onunu da öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanan hemşirenin davasında sona gelindi. Görülen son duruşmada cani hemşirenin ömür boyu hapsi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Tüm dünyanın dikkatini çeken ve İngiltere'de başlayan davada hemşire Lucy Letby, Haziran 2015 ve Haziran 2016 tarihleri arasında Countess of Chester Hastanesi'nde yedi bebeği öldürmek ve onunu da öldürmeye teşebbüs etmek nedeniyle hüküm giymesi bekleniyor.

Hayatının geri kalanını hapishanede geçirmesi beklenen 33 yaşındaki yeni doğan hemşiresi, yeni doğan bebeklerin kan dolaşımına veya besleme tüplerine hava ya da insülin enjekte ederek ölmelerine neden oldu.

Görülen son duruşmada kurbanların aileleri, onun mahkumiyetinin çektikleri “acı, incinme öfke ve sıkıntıyı” ortadan kaldırmayacağını söylediler.

Letby, cinayetlerinin her birinin ardından “canlı ve heyecanlı” görünürken kurbanlarının vücutlarının yıkanmasını, giydirilmesini ve fotoğraflarını çekmeyi de teklif etti. Nedeni belirsizliğini korusa da, iddia makamı onun “Tanrıyı oynamaktan” “heyecan” duyduğunu ileri sürdü. Ayrıca evli bir doktoru etkilemeye çalıştığını da iddia ettiler.

SUÇLULUK HİSSETMİYOR

Manchester Crown Mahkemesi'ndeki duruşmada, evinde yapılan aramanın ardından notların bulunduğu söylendi ve jüriye sunuldu.

Bu notların birinde cinayet zanlısı hemşirenin, “Ben kötüyüm ve yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm” diye yazıyor.

Başka notlarda da hemşirenin, işlediği suçlardan ötürü suçluluk duymadığı, polisin elinde kanıt olmadığı ve yanlış bir şey yaptığını düşünmediği yazıyor.

Bir önceki duruşmada da, Lucy Letby'nin baktığı çocuklardan birinin durumu kötüleştikten sonra başka bir hastaneye sevk edilmesiyle kısa sürede hızla iyileştiği de belirtildi.

Polis şimdi, Letby’nin de 2012 ve 2015 yıllarında iki eğitim dönemi tamamladığı Countess of Chester Hastanesi ve Liverpool Kadın Hastanesi’nin yeni doğan birimlerine kabul edilen tüm bebeklerin bakımını inceliyor. Yedi çocuğu öldürdüğü kesinleşen hemşirenin alacağı ceza henüz kesinleşmedi.

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