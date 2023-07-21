Yeni ortaya çıktı: Yapay zeka ile kadın görselleri yaratıp askerleri kandırıyorlar

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın yeni bir yöntemle Rus askerlerini kandırarak gizli bilgileri ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş geçen yıldan beri devam ederken, Ukrayna’nın gerçekte var olmayan kadınlarla Rus askerlerini kandırmaya yönelik bir operasyon içerisinde olduğu ortaya çıktı…

İngiliz medyasında yer alan haberlerde Ukraynalı yetkililerin yapay zeka ile geliştirilen kadın görsellerini kullanarak Tinder benzeri eş bulma platformlarından Rus askerlerle sohbet ettikleri belirtildi. Haberlerde “umutsuzca bir partner bulmak isteyen Rus askerlerinin” yapay zeka ile konuştuğu da kayıtlara geçti.

Ukraynalı bir şirket tarafından yapılan sahte profillerde Rus askerleriyle görüşüldüğü ve onlarla sohbet edildiği belirtilirken, Rus askerlerinden askeri operasyonun detayları ile ilgili bilgiler alınmasının da amaçlandığı aktarıldı. İngiliz medyasına konuşan Ukraynalı çalışanlardan birinin Angelina isimli bir kadın olduğu belirtildi.

Angelina’nın sahte profilin arkasına geçerek askerlerle sohbet ettiği ve Rus ordusu ile ilgili bilgiler alarak, lojistik, mühimmat ve saldırı detaylarını öğrenme görevini üstlendiği belirtildi.

“HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM”

Ukraynalı yetkililer bu operasyonun başarıya ulaşmadığına dair bir açıklama yapmazken İngiliz Daily Mail gazetesi, bazı deneyimsiz askerlerin konuşlandıkları yer ve orduları ile ilgili bilgileri Ukraynalılar ile paylaştığını aktardı.

Bazı Rus askerlerinin çok “azgın” olduğunu ve bu kişilerle iletişimin sınırlı olduğunu belirten Ukraynalı görevliler ise net konuştu. Angelina ve meslektaşı Masha, “Onları kandırmaktan hiç suçluluk duymuyorum. Onlar benim ülkeme geldiler ve bizim insanlarımızı öldürdüler” dedi. Angelina, ağabeyinin savaşın başlarında öldüğünü ve babasının ise halen orduda görev yaptığını dile getirdi.

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