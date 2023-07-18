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Yine Kuzey Kore yine füze denemesi…

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde, kıtalararası balistik füze olduğu düşünülen bir füze fırlattığını duyurdu.

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Yine Kuzey Kore yine füze denemesi…

Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey’in, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde bir füze denemesi yaptığı belirtildi.

Füzenin türü henüz netleşmezken, bunun kıtalararası balistik füze olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.

KUZEY KORE, HWASONG-18 TİPİ FÜZE FIRLATMIŞTI

Kuzey Kore, 12 Temmuz’da Hwasong-18 tip “katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze” denemesi yaptığını duyurmuştu. “Hwasong-18” tip füzenin irtifa ve uçuş süresinin “rekor” seviyelere ulaştığı belirtilmişti.

Kuzey Kore’nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde fırlattığı ve 75 dakika havada kalan balistik füzenin deneme atışını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un da izlediği kaydedilmişti.

Kuzey Kore’nin füze denemesini Güney Kore ve Japonya duyurmuştu. (AA)

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