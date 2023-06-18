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Yolcu gemisinde yangın: Açık denizde panik çıktı

Filipinler açıklarında bir yolcu gemisinde çıkan alev panik yarattı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:19 - 18 Haziran 2023 Güncellenme:
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Yolcu gemisinde yangın: Açık denizde panik çıktı

Filipinler’deki Siquijor adasından Bohol adasına giden bir yolcu gemisi alev aldı… Yaşanan olay bölgede panik yaratırken, sahil güvenlik ekipleri duruma müdahale etti.

 

M/V Esperanza Star isimli yolcu gemisinde 65 yolcu ve 55 mürettebat bulunduğu belirtildi. İtfaiye ve ilk yardım ekipleri gemiye binerek duruma müdahale ederken yangın söndürme botundan tazyikli su ile alevler söndürülmeye çalışıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına katılanlar konuyla ilgili bir açıklama yapmazken yolcuların ve mürettebatın sağlık durumuyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Yetkililer yangının neden çıktığına dair bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

7600’den fazla adası olan Filipinler’de deniz güvenliği ve denetlenmesi çok zayıf olarak biliniyor. Mart ayında ülkenin güneyinde 250 yolcuyu taşıyan gemide benzer bir yangın çıkmış ve onlarca insan yaşamını yitirmişti.

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