Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Onlarca ölü var
Cezayir'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada onlarca insan yaşamını yitirirken çok sayıda insanın da yaralandığı duyuruldu.
Cezayir’in güneyinde yolcu otobüsüyle bir aracın çarpışması sonucu 34 kişi hayatını kaybetti.
Cezayir Sivil Savuma Güçlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kaza sabah saatlerinde Tamanrasset vilayetindeki ulusal kara yolu üzerinde meydana geldi.
Kazaya karışan yolcu otobüsüyle binek araç tamamen yandı.
Kazada 34 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. (AA)