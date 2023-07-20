Yolları yaran gizemli patlama

Johannesburg şehir merkezinde şüpheli bir gaz patlaması sonrasında yol yarıldı: 1 kişi öldü, 48 kişi yaralandı

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Güney Afrika’nın en büyük şehri Johannesburg’un kalbinde şüpheli bir patlama yolların yarılmasına ve araçların devrilmesine neden oldu. Bir kişinin yaşamını yitirdiği olayda 48 kişi de yaralandı.

Bugün gerçekleşen olay hakkında yetkililerin yaptığı açıklamada, patlamanın beş blokluk bir alana yayıldığı ve en az altı yolun hasar gördüğü ifade edildi. Patlama nedeniyle 34 araç hasar görürken bazı araçlar yan yattı. İtfaiye ekipleri patlama alanında bir aracın altında erkek cesedi buldu.

Gauteng eyaleti Başbakanı Panyaza Lesufi, basına yaptığı açıklamada, Johannesburg merkezindeki Bree Caddesi’nde gerçekleşen patlamanın, caddenin altından geçen bir doğal gaz hattındaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Patlamanın nedeni belirsizliğini korurken kentin gaz tedariğini sağlayan şirket, patlamadan yer altı boru hatlarının sorumlu olmadığını açıkladı.

Johannesburg Acil Durum Yönetim Hizmetleri sözcüsü Robert Mulaudzi 48 yaralıdan 12’sinin tedavi altında olduğunu, 36’sının ise taburcu edildiğini söyledi .

Patlama bölgesinde yaşayanlar, ikinci bir patlama endişesi nedeniyle alandan uzaklaştırıldı.