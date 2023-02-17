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YouTube CEO’su istifa etti

YouTube CEO'su Susan Wojcicki, "ailesine, sağlığına ve kişisel projelerine" zaman ayırmak üzere istifa kararı aldı.

Sozcu.com.tr
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YouTube CEO’su istifa etti

YouTube CEO’su Susan Wojcicki istifa ettiğini açıkladı.

2014’ten bu yana görevi sürdüren Wojcicki’nin yerini yardımcısı Neal Mohan’ın alacağı bildirildi.

Wojcicki, çalışanlara gönderdiği e-postada “ailesine, sağlığına ve kişisel projelerine” zaman ayıracağını ve Alphabet’te danışmanlık yapmayı planladığını kaydetti.

54 yaşındaki Wojcicki, CEO'luk görevini üstlenmeden önce Google’da reklam ürünlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. CEO değişikliği haberi Google hisselerinde yüzde 1’den daha az düşüşe yol açtı.

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