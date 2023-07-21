Yunan astsubay komutanını rehin aldı

Yunanistan'da bir astsubay, aldığı cezaya sinirlenip komutanlık binasına ses bombası attı ve komutanını rehin aldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan’da, Aspropirgos’taki 2. Paraşütçü Bölüğü bünyesinde görev yapan ve kendisine verilen ceza nedeniyle komutanını rehin tutan bir astsubayın, polis müdahalesinin ardından gözaltına alındığı bildirildi.

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, kendisine verilen bir cezaya sinirlenen astsubay, komutanlık binasına girerek ses bombası attı. Haberlerde, astsubayın daha sonra etrafa rastgele ateş açtığı ve komutanını bir süreliğine rehin tuttuğu kaydedildi.

Polisin müdahalesiyle kimse yaralanmadan son bulan olayda, astsubayın gözaltına alındığı belirtildi. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un da bilgi almak için bölüğe gittiği bildirildi. (AA)

İlginizi Çekebilir Yunanistan'dan savaş gemisi hamlesi