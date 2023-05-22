Yunanistan’da sandıktan Miçotakis çıktı: Hükümet kuracak oya ulaşamadı

Yunanistan'da dün düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Kiriakos Miçotakis'in liderliğini yaptığı Yeni Demokrasi Partisi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak birinci parti oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’deki ilk ve ikinci turlar arasında sandığa giden Yunanistan’da mevcut başbakan Kiriakos Miçotakis’in partisi Yeni Demokrasi oyların yüzde 40’ını aldı.

Yunanistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 9 milyon 800 bin seçmenin kayıtlı olduğu seçime katılım oranı yüzde 60,87 oldu.

Yüzde 98,30’u açılan sandıklardan çıkan sonuçlara göre, Yeni Demokrasi yüzde 40,80 oy oranı ile 300 sandalyelik mecliste 146 sandalyenin sahibi oldu.

Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 20,06’lık oy oranı ile 71 sandalyeyi alarak ikinci sırada yer aldı.

Seçim yarışını 3’üncü olarak bitiren PASOK-KINAL ittifakı ise yüzde 11,49’luk oy oranı ile 41 sandalyenin sahibi oldu.

PASOK-KINAL ittifakını yüzde 7,22 oy oranı ve 26 Sandalye ile Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve yüzde 4,45 oy oranı ve 16 sandalye ile Yunan Çözümü partisi izledi.

Böylelikle parlamentoya giren parti sayısı 5 oldu.

Temmuz 2019 genel seçimlerinde yüzde 57,78 olan seçime katılım oranı bu seçimlerde yüzde 60,87’ye yükseldi.

Ülke genelindeki 59 seçim bölgesinden 58’inde Yeni Demokrasi birinci parti olurken, sadece içerisinde Gümülcine’nin de yer aldığı Rodop bölgesinde seçim yarışını SYRIZA önde bitirdi.

“HEMEN YARIN BAŞLIYORUZ”

Miçotakis, seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada, halkın dört yıl iktidarda kalacak güçlü bir iktidar istediği yorumunu yaparak, yeniden sandığa gidileceğinin sinyalini vermişti.

Partisinin merkez binası önünde toplanan kalabalığa hitap eden Miçotakis, “Hemen yarından itibaren başlayacak ve bir sonraki seçimlere kadar sürecek mücadeleyi birlikte vereceğiz. Halk buna çoktan karar verdi. Yeni Demokrasinin tek başına iktidarı sandıkta matematiksel olarak da teyit edilsin” demişti.

İKİNCİ KEZ SEÇİME GİDİLEBİLİR

Yunanistan’da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, sandıktan çıkan sonuçların herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasına izin vermemesi halinde, koalisyon için görüşmelerin yapılmasını öngörüyor. Koalisyon için uzlaşıya varılamaması halinde ise seçmenler için ikinci kez sandık kuruluyor.

Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda fazladan 20 sandalye veriliyor. Oy oranı yüzde 25’i her yüzde 0,5 oranında aştığında fazladan sandalye sayısı da bir artıyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, parlamentoda 146 sandalyeye sahip olan Yeni Demokrasi’nin ikinci kez sandığa gidildiğinde de aynı oy oranını alması halinde sandalye sayısının 160’ı geçmesi ve tek başına iktidar olması bekleniyor. (AA)

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